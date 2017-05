Hochstehende Marschmusik

Blasmusik | Konzert der Swiss Army Central Band in Visp

Ihr Name bürgt für Qualität. Und diese wurde am Donnerstagabend im Visper La Poste mit einem Potpourri an klassischen Märschen eindrücklich bestätigt.

Die Gala der Marschmusik, präsentiert durch die Swiss Army Central Band, begeisterte das Publikum vollauf. Schneidig, gekonnt und mit viel Spielfreude wurden so bekannte Märsche wie «Alte Kameraden», «Jungvolk marschiert», «Einzug der Gladiatoren», «Stars And Stripes», «Preussens Gloria», «Aida» und andere mehr vorgetragen. Mit zwei Showblocks kamen auch die Tambouren des Swiss Army Drum Corps zum Einsatz.

Die Swiss Army Central Band unter der Leitung von Major Aldo Werlen absolviert derzeit im Oberwallis ihren WK. Als Bindeglied zwischen Armee und Zivilbevölkerung wolle man mit dem Konzert den Leuten etwas zurückgeben, sagte Werlen im Vorfeld. Das ist gelungen.

18. Mai 2017, 20:00

