Höchste Lawinengefahrenstufe im gesamten Wallis

Wie dem aktuellen Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF am Sonntagnachmittag zu entnehmen ist, herrscht im gesamten Wallis mit Stufe 5 sehr grosse Lawinengefahr. Die Lawinensituation im gesamten Kantonsgebiet ist kritisch. In der Nacht auf Montag intensivieren sich die Niederschläge erneut.

Mit den intensiven Niederschlägen und einer steigenden Schneefallgrenze ist die Lawinengefahr vor allem im Wallis von Gefahrenstufe 4 (gross) auf Stufe 5 (sehr gross) angestiegen. Die Schneehöhen, so informiert das SLF weiter, seien für die Jahreszeit überdurchschnittlich bis stark überdurchschnittlich. Im südlichen Wallis würden sie in den Bereich der Extremwerte von Ende Februar 1999 kommen. Von Samstag bis Sonntag hat es in den Vispertälern, im Simplongebiet oberhalb von 1600 bis 2000 m 40 bis 60 cm Neuschnee, lokal bis 70 cm Neuschnee gegeben. In den übrigen Gebieten fielen 30 bis 40 cm Neuschnee.

Lawinengefahr im Wallis sehr gross

An allen Expositionen oberhalb von rund 2000 m ist der Neu- und Triebschnee störanfällig. Laut SLF sind viele spontane Lawinen zu erwarten. Sie können in tiefen Schichten anreissen, sehr gross werden und sehr weit vorstossen. Ferner sind vermehrt Gleitschneelawinen zu erwarten, welche recht gross werden können. Dies an allen Expositionen unterhalb von rund 2200 m. Vorsicht ist in Hängen mit Gleitschneerissen geboten. Mit dem Regen sind auch nasse Lawinen zu erwarten. Von Schneesport wird dringend abgeraten.

Vom vergangenen Montag bis heute Sonntag fielen in den Schweizer Alpen flächig 100 bis 200 cm Schnee. Mit Sturmwind entstanden mächtige Triebschneeschichten. Neu- und Triebschnee liegen teils auf einer kantig aufgebauten Schwachschicht und sind störanfällig, besonders auch im Bereich der Waldgrenze.

Niederschläge dauern bis Montag an

Gemäss SLF intensivieren sich die Niederschläge in der Nacht auf Montag erneut und sind anhaltend und ergiebig. Die Schneefallgrenze steigt mit einer Warmfront an und liegt im Wallis zwischen 1300 und 1800 m. Oberhalb von 2000 m fallen im westlichsten Unterwallis und im nördlichen Wallis von Sonntag- bis Montagabend 80 bis 120 cm Neuschnee. In den übrigen Gebieten des Wallis sind es 60 bis 80 cm.

21. Januar 2018, 17:05

