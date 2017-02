Lösungen für hohe Winterarbeitslosigkeit

Wie in anderen Gebirgskantonen besteht auch im Bauhauptgewerbe des Kantons Wallis eine Winterarbeitslosigkeit, die in erster Linie auf ungünstige Witterungsverhältnisse zurückzuführen ist. Das ist im Wesentlichen die Schlussfolgerung einer Studie der HES-SO Wallis, die im Auftrag des Walliser Baumeisterverbands (WBV) durchgeführt wurde.

Das Walliser Bauhauptgewerbe werde oft in Verruf gebracht, weil die Arbeitslosenrate in dieser Branche im Winter stark ansteige (+31 Prozent im Jahr 2015) und in dieser Periode weit über dem Schweizer Durschnitt liege. Das SECO sehe in dieser Situation einen Missbrauch der Arbeitslosenversicherung, sagt der Walliser Baumeisterverband.

Mit dem Ziel, diese Situation objektiv zu analysieren, hat der WBV bei der HES-SO Wallis eine Studie in Auftrag gegeben. Sie sollte aufzeigen, in welchem Mass sich das Verhalten der Walliser Unternehmen in Bezug auf die Winterarbeitslosigkeit vom Verhalten derjenigen Unternehmen unterscheidet, welche in Graubünden und im Tessin tätig sind. Durch das Einholen von Informationen bei den Walliser Unternehmern sollten ebenfalls die Ursachen dieser Situation offengelegt und Verbesserungsmöglichkeiten festgehalten werden.

Klima sorgt für hohe Quoten

Die Ergebnisse bestätigen die Existenz einer Winterarbeitslosigkeit im Bauhauptgewerbe in den oben erwähnten Kantonen. Diese ist im Wallis und im Graubünden stärker ausgeprägt, da die Branche in diesen Kantonen für die Wirtschaft wichtiger ist als im Tessin.

Diese Situation ist in erster Linie mit ungünstigen Witterungsverhältnissen zu erklären. Das schlechte Wetter und die Kälte sind sehr oft verantwortlich für den Unterbruch der Arbeiten auf höher gelegenen Baustellen während der Wintermonate. Das Wallis ist besonders stark betroffen, da 40 Prozent der Arbeit der befragten Unternehmen in den Tourismusstationen ausgeführt wird. Ein Viertel der Unternehmen ist sogar zu 80 Prozent in diesen Stationen tätig.

Lösungen, die zu fördern sind

Die Studie der HES-SO enthält im Allgemeinen mehrere Ansätze, um die Winterarbeitslosigkeit zu reduzieren. Für das Wallis schlägt sie insbesondere die Wiedereinführung der Kurzarbeit, den erleichterten Zugang zu Schlechtwetterentschädigungen und die Staffelung der Arbeiten vor.

Schliesslich stellt der WBV mit Befriedigung fest, dass die Winterarbeitslosigkeit auf objektiven Gründen beruhe. Es seien also nicht die Unternehmer, welche aus Bequemlichkeit oder zum eigenen Vorteil zu dieser Situation beitragen.

pd/noa

22. Februar 2017, 11:20

