Hornussen auf der Gemmi

Ein Teilnehmer beim Abschlag am 3. Alpinen Schneehornussen auf der Gemmi. Foto: Walliser Bote

Rosarote Nousse flogen am Samstag durch die weisse Landschaft auf der Gemmi. Bereits zum dritten Mal ging dort ein etwas spezieller Hornuss-Wettkampf über die Bühne.

Zwei aus verschiedenen Vereinen zusammengestellte Teams traten auf dem Daubensee gegeneinander an. Durchgesetzt hat sich zum Schluss das Team Gemmi. Am meisten Punkte erreichte Sven Winkelmann – mit 83 Punkten holte er sich den Tagessieg. Insgesamt machten 39 Teilnehmer an dem Wettkampf mit.

Im Teilnehmerfeld zeigte sich auch der amtierende Schlägerkönig Simon Erni aus Gondiswil. Für einmal vermochte er sich aber nicht durchzusetzen. Beim dritten Schlag patzte er und machte nur einen Dreier, was einer Länge von 130 Metern entspricht.

Das sei daran gelegen, dass ihm das Blech weggerutscht sei, sagte er im Anschluss an den Wettkampf: «Der Stand stimmte nicht mehr und deshalb war der Schlag viel kürzer. Aber ist auch nicht tragisch. Es ist ein super Event hier oben und in diesem Wetter war es einfach traumhaft. Das ist das Wichtigste.»

24. Februar 2018, 18:02

