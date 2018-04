Julen wird Nachfolgerin von Metry

Corinne Julen vom Europe Hotel & Spa wurde am Dienstag zur neuen Präsidentin des Hotelier-Vereins Zermatt gewählt. Sie folgt auf Sebastian Metry vom Chalet Hotel Schönegg. Verabschiedet wurde an der Generalversammlung das Vorstandsmitglied André Seiler.

An der 73. Generalversammlung des Hotelier-Vereins Zermatt im Hotel Alpenhof wurde am Dienstag Corinne Julen (Europe Hotel & Spa) zur neuen Präsidentin und Nachfolgerin von Sebastian Metry (Chalet Hotel Schönegg) gewählt. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Die Präsidialzeit dauert jeweils ein Jahr. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Daniel F. Lauber (Cervo Mountain Boutique Resort) ernannt. Sebastian Metry, der den Verein im letzten Jahr vertreten hatte, bleibt gewähltes Vorstandsmitglied.

Neu in den Vorstand gewählt ist Mario Noti (Hotel Bellerive). Weiterhin im Vorstand sind die wiedergewählten Florian Julen (Hotel La Couronne), Marc Biner (Hotel Silvana) und Christoph Kalbermatter (Hotel Derby). André Seiler (Mont Cervin Palace) wurde als Vorstandsmitglied des Hotelier-Vereins Zermatt verabschiedet.

Neben den personellen Veränderungen wurde an der Generalversammlung auch die strategische Zukunft thematisiert: Der Hotelier-Verein unterstützt die Digitalisierungsstrategie «Bonfire» der Destination. Kern der Strategie ist eine neue Plattform, über die der Gast seinen Aufenthalt vereinfacht planen, von einer digitalen Gästekarte profitieren und nutzenstiftend angesprochen werden kann. «Massgebend für den Erfolg der Strategie ist eine enge Zusammenarbeit aller Leistungspartner», betont Corinne Julen und fügt an: «Mit dieser Strategie wollen wir unsere Angebote im Dorf verbessern, was wiederum die Gästezufriedenheit steigert.»

Mit über 100 Betrieben ist der Hotelier-Verein Zermatt eine der grössten Sektionen der Schweiz. Gemessen an der Anzahl Logiernächte, verfügt Zermatt über die dritterfolgreichste Hotellerie in der Schweiz nach den Städten Zürich und Genf. Auch bei Hotellerie-Auszeichnungen erscheint Zermatt regelmässig auf den vorderen Rängen – national wie auch international.

17. April 2018, 14:10

