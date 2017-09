Hunde streunen durch Salgesch

Salgesch. Im Raum Salgesch sollen zwei Hunde herumstreunen, meldet der Oberwalliser Tierschutzverein. Er sucht nun fieberhaft nach den Tieren.

Am vergangenen Dienstag schaltete der Tierschutzverein Oberwallis auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf, dass dem Anschein nach im Juni zwei Hunde in Salgesch ausgesetzt oder zurückgelassen worden sind. «Es handelt sich um zwei kleine Hunde mit einer Risthöhe von circa 30 Zentimetern. Ein grauer Mischling und ein auffallender Rassehund», erklärt Daniel Pfaffen, Präsident des Vereins auf Nachfrage. Der Rassehund sei im Wallis eher selten zu sehen. «Die Rasse heisst ‹Puli›, hat rastaähnliches Fell und stammt ursprünglich aus Ungarn.»

Beim Verein gingen Meldungen von mehreren Seiten ein. «Die Gemeinde Salgesch und die Polizei sind informiert. Natürlich sind wir stark auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen», sagt Pfaffen. Gemäss den bisherigen Informationen seien die Tiere schreckhaft.

Nur wenige Fälle bekannt

Seitens des Tierschutzvereins hofft man deshalb, dass man direkt informiert werde, wenn Passanten oder Dorfbewohner die Tiere sichten. Woher die Vierbeiner stammen, kann Pfaffen derweil nicht sagen. «Es wäre falsch», so Pfaffen, «zu diesem Zeitpunkt Vermutungen anzustellen.» Am Wochenende begibt sich der Verein mit ein paar Mitgliedern auf die Suche nach den Tieren. Erst bei ei-nem Auffinden kann gehandelt werden. «Sollten die Hunde gechipt sein, so lassen sich die Besitzer ausfindig machen. Erst dann könnte man Anzeige erstatten», erklärt Pfaffen.

Dass Hunde bewusst ausgesetzt werden, sei im Oberwallis seit Jahren nicht mehr der Fall gewesen, sagt Uschi Werlen, Mitglied von Tierschutz Oberwallis. Oft werden Streuner gemeldet, die sich dann als Ausreisser entpuppen. Die Besitzer werden in der Regel allerdings rasch ausfindig gemacht und freuen sich über die Rückkehr ihres Vierbeiners, weiss Werlen.

