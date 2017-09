Wenns Herbst wird, darf in Visp eines nicht fehlen, der Herbstmarkt. Auch am heutigen Mittwoch trifft sich in Visp alles, was Rang und Namen hat.

Zwischen 130 und 150 Ständen stehen in der Visper Bahnhofstrasse Seite an Seite. Durch das warme und sonnige Herbstwetter können sich die Standbetreiber über zahlreiche Besucher freuen. «Unsere Märkte sind immer äusserst wetterabhängig, auch was das Angebot betrifft», weiss Bea Zenhäusern, Organisatorin

«Sind die Prognosen schlecht, so melden sich weniger Geschäftsleute an. Das vor allem auch, weil sie über den Verlad müssen und dadurch auch hohe Kosten haben. Heute ist allerdings ein gutes Angebot vorhanden und das Wetter spielt mit.»

Am beliebtesten sind laut Zenhäusern die Essensstände zur Mittagszeit, der Kleidungsmarkt allerdings schwächelt. «Viele aus der Lonza kommen hierher, um das Angebot zum Mittagessen zu nutzen. Es verspricht Abwechslung zum Alltag. Weniger Nachfrage haben allerdings die Kleiderstände, das sicherlich auch wegen dem Onlinehandel, man wartet nicht mehr bis zum Markt für ein paar neue Hosen.»

Früher Vogel

Bea Zenhäusern organisiert bereits seit einigen Jahren mit Unterbruch die Visper Märkte. Dafür braucht es viel Improvisationstalent und Geduld. «Es kommen immer mal wieder unangemeldete Händler oder es sagen welche in letzter Minute ab. Ich bin glücklich, wenn um 7.30 Uhr alle Stände parat sind und ihren Platz haben.» Ab 6.00 Uhr können die Betreiber ihre Stände auf den zuvor eingeplanten Orten aufstellen, alles unter Aufsicht von Zenhäusern. Feierabend gibt es erst nach 17.00 Uhr, wenn dann auch der Müll weggeräumt ist.

Der Visper Herbstmarkt mit seinen rund 150 Ständen dauert noch bis 17.00 Uhr.

27. September 2017, 16:03

