Der Vifra-Wettbewerb der Mengis Druck und Verlag AG war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Es gab nur Sieger. Allen voran Fernando Roten aus Raron, der einen fünftägige Reise für zwei Personen nach New York gewonnen hat.

Der Stand der Mengis Druck und Verlag AG an der Visper Frühlingsausstellung Vifra fand beim Publikum grossen Anklang. «Rund 3500 Personen hatten bei unserem Wettbewerb «Scan and Win» mitgemacht», freut sich Sonja Imoberdorf, Marketing-Verantwortliche der Mengis Druck und Verlag AG.

Jeder Teilnehmer war ein Gewinner

Jeder Teilnehmer konnte einen Talon ausfüllen und diesen anschliessend scannen. Der Clou an der Sache: Niemand ging leer aus. Jeder Teilnehmer erhielt ein vierwöchiges Probe-Abo des Walliser Boten (WB) und darüber hinaus auch noch einen Sofortpreis: Entweder ein Comic-Print von WB-Cartoonist Gabriel Giger, ein Halbjahres- oder Jahresabo des WB oder ein digitales WB-Jahresabo.

Schliesslich verloste die Mengis Druck und Verlag AG im Beisein eines Juristen den Hauptpreis: Eine fünftägige Reise für zwei Personen nach New York. Dabei zog Fernando Roten aus Raron das grosse Los: «Ich freue mich sehr auf diese Reise. Ich war noch niemals in New York und kenne das nur vom Hörensagen.» Natürlich nehme er seine Frau mit. Die habe zwar ein bisschen Flugangst, aber da müssten sie jetzt durch.

Weitere Preise als Dankeschön für die Abonnenten

«Ziel unseres Wettbewerb ist natürlich, möglichst viele Leute für den Walliser Boten zu begeistern. Wir freuen uns, dass die Preise bei den Wettbewerbsteilnehmern so gut angekommen sind», so Imoberdorf.

Gleichzeitig nutzte die Mengis Druck und Verlag AG die Gelegenheit an der Vifra, sich bei ihren WB-Abonnenten zu bedanken, wie Imoberdorf weiter ausführt: «Jeder Abonnent, der unseren Stand besuchte, erhielt als Dankeschön ein Geschenk: Entweder einen Eintritt in das Thermalbad in Brigerbad oder einen Eintritt ins World Nature Forum (WNF) in Naters.

07. Juni 2018, 08:00

