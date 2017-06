Eiserner Wille und starker Glaube an die Sache

Am Samstag folgten zahlreiche Kunden, Bekannte, Lieferanten und Geschäftspartner dem Ruf der «IKAS Car-Performance AG» in Visp, welche anlässlich ihres 20-jährigen Firmenjubiläums zum Tag der offenen Tür einlud.

«Unsere Entstehungsgeschichte steht exemplarisch für die von vielen anderen Walliser Kleinunternehmen», erklärt Firmengründer Klemens Imboden. «Menschen, die sagen: Ich will! Und die sich in Folge mit einem grossen Einsatz und einem unerschütterlichen Glauben ihren Traum verwirklichen.» Das Wettbewerbsumfeld sei wie in anderen Branchen auch hart umkämpft. «Es braucht einen eisernen Willen und einen starken Glauben an die Sache», so Imboden anlässlich des Tages der offenen Tür.

Überzeugung und Konsequenz

Was im Jahr 1997 mit nichts als viel gutem Willen, einer Hand voll Reifen, einem kaum beheizten Büro und einer spärlichen Montagehalle auf einem Hinterhof der Visper Allmei begann, hat sich über die Jahre durch Innovation, Herzblut und Geschick zu einem renommierten Betrieb der Oberwalliser Automobilbranche entwickelt. Das auf die drei Bereiche Reifenservice, Autowaschanlagen und Tankstellen spezialisierte Unternehmen beschäftigt heute zehn Angestellte.

17. Juni 2017, 14:34

