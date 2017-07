Jugendliche erklimmen das Illhorn

Die dritte Ausgabe von «Jugend auf dem Gipfel» fand am 11. – 12. Juli 2017 statt. Jugendliche aus dem Naturpark Pfyn-Finges haben dabei das Illhorn erklommen und in der Berghütte Illhorn übernachtet.

Sie teilten dieses Erlebnis mit der europäischen Jugend. An verschieden Orten in den Alpen und den Karpaten versammelten sich zur selben Zeit viele Gruppen von Jugendlichen, um gemeinsam eine Bergtour zu unternehmen.

Das internationale Projekt «Jugend auf dem Gipfel» will die Beziehung junger Menschen zur Natur stärken, indem es Jugendliche die Bergwelt wieder näher bringt. Ausserdem ist es für die jungen Teilnehmer eine Gelegenheit, die Kraft der Gruppe zu spüren und die Werte aktiven bürgerlichen Engagements und der Solidarität zu leben. Das Projekt wurde von ALPARC (Netzwerk alpiner Schutzgebiete) ins Leben gerufen. Präsident dieses Netzwerks ist Dr. Peter Oggier, Direktor des Naturparks Pfyn-Finges.

Am Dienstagnachmittag machten sich acht Jugendliche zwischen 8 und 12 Jahren mit Wanderleiterin Céline Schenk auf den Weg. Sie starteten in Leuk und fuhren mit den öV nach Chandolin. Nach einer einstündigen Wanderung gelangten sie zur Illhornhütte. Dort konnten sie sich an der Slakline üben und anschliessend ihr Nachtlager vorbereiten.

Anschliessend machte sich die Gruppe auf den Weg zum Illhorn ( 2717 m ü. M.). Sie überquerte den Illpass (2544 m ü. M.) und wanderte dem Grad entlang zum Gipfel des Illhorns. Aufgrund der niedrigen Temperaturen machten sie sich bald auf den Rückweg und erreichten rechtzeitig zur Schlafenszeit die Illhornhütte.

In sechs Ländern in den Alpen (Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Slowenien, Schweiz) und in drei Ländern in den Karpaten (Polen, Rumänien, Slowakei) fand die Veranstaltung statt. Die Gleichzeitigkeit der Events und der gemeinsame Rahmen trugen dazu bei, dass die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die Zugehörigkeit zu den Bergen spürten, sondern auch das Gefühl, Teil einer grossen grenzübergreifenden Gemeinschaft zu sein.

pd / zen

13. Juli 2017, 09:37

Artikel teilen