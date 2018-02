Im Dienst für kranke Kinder

Sieben Betreuerinnen des Roten Kreuzes sind im Oberwallis für das Angebot «Kinderbetreuung zu Hause» tätig. Ursula Seiler ist eine davon.

Die Kinderbetreuung zu Hause für kranke oder verletzte Kinder und für Familien in Notsituationen bietet das Walliser Rote Kreuz bereits seit 2009 an. «Obwohl bei den meisten Kinderärzten und Kitas Flyer aufgelegt sind, wissen viele Eltern überhaupt nichts von diesem Angebot», so Ursula Seiler, die seit rund dreieinhalb Jahren eine von sieben vom Roten Kreuz ausgebildeten Kinderbetreuerinnen im Oberwallis ist.

Das Engagement fordert ihr einiges an Flexibilität ab: «In manchen Wochen stehen überhaupt keine Einsätze an, während es in anderen gleich mehrere sind.» Gerade die Grippewelle mache sich jeweils stark bemerkbar. Man registriere aber auch, dass vermehrt beide Elternteile berufstätig seien. «Das Kind kann nicht in die Kita, weil es krank ist, Vater und Mutter arbeiten – das ist sozusagen der Klassiker, der Hauptgrund, weshalb unsere Hilfe nötig wird.» Man treffe aber auch oft auf erkrankte Eltern, deren Nachwuchs man von der Schule abholen oder hinbringen müsse. «Immer öfter kommen auch Entlastungsdienste für Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder von behinderten Kindern zum Zug.»

Ein Anruf beim Roten Kreuz Wallis unter 079 559 20 85 genügt, damit eine Betreuerin maximal vier Stunden später zu den betroffenen Eltern nach Hause kommt. Hier wird sie über ihre Aufgaben informiert. Sie spielt mit den Kindern, bereitet ihnen Mahlzeiten zu und übernimmt auch die Körperpflege. Die Eltern können dieses Überbrückungs-Angebot nutzen, um danach eine längerfristige Lösung zu finden. Weitere Informationen gibt es hier.

20. Februar 2018, 07:00

