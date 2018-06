Im Dienste der Humanität

Das Rote Kreuz Wallis zog am Mittwoch in Visp Bilanz übers Vereinsjahr 2017. Es war ein bewegtes Jahr mit intensiven Verhandlungen.

Das Rote Kreuz Wallis hat am Mittwoch zur Generalversammlung nach Visp ins Rathaus geladen. Präsident Jérôme Buttet wies darauf hin, dass 2017 ein Jahr intensiver Verhandlungen mit dem Staat Wallis gewesen sei, wobei die Bereiche Migration und Familienhilfe besonders im Fokus gestanden seien. Was die Migranten angehe, bestehe die Aufgabe des Roten Kreuzes darin, den Füchltingen zu helfen: «Die Aufgaben, die uns der Staat Wallis anvertraut, übernehmen wir gerne», sagte Buttet. Es sei wichtig, «insbesondere den Grundsatz der Humanität einbringen zu können».

Weiter ging es an der GV um die vom Roten Kreuz Wallis angebotenen Ausbildungen und Kurse, «die auch 2017 sehr gut besucht waren». So haben etwa 150 Personen ihr Zertifikat Pflegehelfer in SRK erhalten und 232 Jugendliche den Babysitter-Kurs absolviert. Im Oberwallis wurden die verschiedenen Bevölkerungskurse von rund 100 Teilnehmern besucht.

Im Anschluss an den statutarischen Teil berichtete Bruno Jelk, langjähriger Rettungschef von Zermatt und Pionier im Rettungswesen, über seine humanitären Einsätze im In- und Ausland.

06. Juni 2018, 18:00

