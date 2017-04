Aufbruchstimmung bei AA+

Aufbruchstimmung an der siebten Generalversammlung des Kultur- und Fördervereins «Altes Albinen plus» (AA+): Das Team unter der Leitung von Präsident Franziskus Hermann schmiedet fleissig Pläne und packt mit «Kulturlandschaft Dietu» ein neues Projekt an.

An der GV im Mehrzweckgebäude «Schwelli», an der rund 40 der 110 Mitglieder teilnahmen, versprühte AA+-Präsident Franziskus Hermann viel Optimismus: «Ich bin überzeugt, dass sich unsere Arbeit lohnt. Zusammen mit der Gemeinde, den anderen Vereinen und Institutionen können wir unser kleines Dorf aufrechterhalten und uns freuen, hier zu leben.»

Die Zuversicht ist nicht unbegründet. Auch im vergangenen Jahr leistete der Kulturverein ganze Arbeit. Wichtige Ereignisse waren der Aufbau eines neuen Schindeldaches auf dem Kulturstadel im Dorfzentrum im Rahmen von zwei Fronarbeitstagen, an dem sich rund 20 freiwillige Helfer beteiligten. Dazu kamen eine erfolgreiche Sommerausstellung, mit Bildern des Walliser Volkskünstlers Charles Menge, sowie ein stimmungsvoller «Abusitz» im «Sunnublick» mit den Wirtsleuten Marianne, Gilbert und Yvo Mathieu.

Neue Investitionen

Finanzchef Conrad Zengaffinen konnte an der GV gute Zahlen präsentieren. Die Jahresrechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von 8600 Franken ab. Das Vereinsvermögen beläuft sich inklusive Sachanlagen auf derzeit rund 135'212 Franken. Dank diesem finanziellen Polster kann im laufenden Jahr die zweite Etappe der Kulturstadel-Renovation ohne Verschuldung in Angriff genommen werden. In den Stadel- Zugang und den Innenausbau werden rund 55'000 Franken investiert. Rechnung, Bilanz und Budget sowie der Bericht der Revisoren René Loretan und Edgar Gottet wurden jeweils einstimmig gutgeheissen.

Als Nachfolgerin von Sekretär Beat Jost wählte die Versammlung einstimmig Davina Hermann neu in den Vorstand. Hermann, die unterem anderem auch den Jugendverein präsidiert, schafft somit eine wichtige Verbindung zwischen dem Kulturverein und der jungen Generation.

Projekt «Kulturlandschaft Dietu»

Ein wichtiger Programmpunkt ist das Projekt «Kulturlandschaft Dietu», das Präsident Hermann präsentierte. Das Gebiet ennet dem «Lyrschigraben» westlich des Dorfes soll in einem umfassenden Ansatz erhalten und aufgewertet werden. Das Projekt wird in den kommenden Monaten zusammen mit anderen Partnern weiterverfolgt und konkretisiert.

Mit einer Grussbotschaft des für die Vereine zuständigen Gemeinderates Marcel Hermann und Informationen des für den Tourismus verantwortlichen Gemeinderates Armin Mathieu fand die GV einen Abschluss und klang beim traditionellen «Z’Abund» stimmungsvoll aus.

18. April 2017, 14:30

