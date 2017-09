Im Rhythmus der Kirchenglocken

Wie lassen sich Kichenglocken mit Tanz und Perkussion, Worten und Video verbinden? «Erschmatt glockt» gibt Antwort darauf.

Am Freitagabend feierte dieses Multimedia-Spektakel in Erschmatt seine Erstaufführung. Nach einer Einführung in der Kirche zog das zahlreiche Publikum in vier Gruppen durch das schmucke Bergdorf und liess sich an vier Stationen von künstlerischen Darbietungen verzaubern, die jeweils dem Rhythmus des Glockenspielers folgten. «Das war Dorfkultur pur», zeigte sich denn auch einer der Besucher begeistert ob der vielseitigen Darbietungen.

Heute geht in Erschmatt die zweite Vorstellung von «Erschmatt glockt» über die Bühne; nächste Woche bietet sich dann am Freitag und Samstag noch zwei Mal Gelegenheit, auf einem rund 90-minütigen Dorfrundgang durch Erschmatt dieses Spektakel zu geniessen.

blo

16. September 2017

