Im Schnitt weniger Arbeitslose im Wallis

Ende Dezember waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 8860 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 2321 mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

Im Dezember stieg die Arbeitslosigkeit wegen der winterbedingten Einstellung der Arbeiten im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. Im Tourismus nahm die Arbeitslosigkeit infolge des Saisonstarts hingegen ab. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei gesamthaft gesehen besser als letztes Jahr, da sich die Unternehmen den neuen Bedingungen anzupassen wussten, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Der Arbeitsmarkt bleibe stabil. In einigen Sektoren sei der Druck jedoch weiterhin hoch.

2016 sank die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen im Wallis im Vergleich zum Vorjahr von 7028 auf 6873 (155). Die durchschnittliche kantonale Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent zurück. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote pro Region betrug im Oberwallis 1,8 Prozent (-0,1), im Mittelwallis 4,9 Prozent (-0,1) und im Unterwallis 4,4 Prozent (-0,1). Die durchschnittliche Arbeitslosenquote der Schweiz stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent.

Die Expertengruppe des Bundes geht für 2016 von einem Wachstum des Schweizer BIP von 1,5 Prozent aus. Danach sollte das BIP 2017 auf 1,8 Prozent und im 2018 auf 1,9 Prozent steigen. Die Arbeitslosenquote dürfte 2017 auf 3,2 Prozent und 2018 auf 3,1 Prozent sinken. Das BAKBASEL sieht für das Wallis dank der Stabilisierung der Tourismus- und Chemiesektoren eine neue Wachstumsphase voraus. Für den Walliser Arbeitsmarkt geht die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit im 2017 von einer stabilen Arbeitslosenquote von 3.9 Prozent aus.

pd / pmo

10. Januar 2017, 09:07

