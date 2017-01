Immer weniger Tote durch Naturgefahren

Seit 1946 haben Naturgefahren in der Schweiz mehr als tausend Menschen das Leben gekostet. Das zeigt eine neu erstellte Datenbank der Forschungsanstalt WSL. Die gute Nachricht: Im Laufe der Zeit waren immer weniger Opfer zu beklagen.

Das Forscherteam um Alexandre Badoux von der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) hat eine umfangreiche Datensammlung zusammengetragen zu den Opferzahlen durch Naturgefahren wie Hochwasser, Erdrutsche, Murgänge, Steinschläge, Blitzschläge, Sturm und Lawinen. Dafür nutzten sie die WSL-eigenen Schadenlawinendatenbank und Unwetterschadens-Datenbank, sowie das Archiv der Neuen Zürcher Zeitung. Die Untersuchung ergab, dass seit 1946 insgesamt 1023 Personen in 635 Naturereignissen getötet wurden. Häufigste Todesursache mit einem Anteil von mehr als einem Drittel waren Lawinenunglücke, zweithäufigste mit 164 Opfern waren Blitzschläge, schrieb die WSL.

Bessere Vorhersagen und Gefahrenkarten

Bei diesen beiden Naturgefahren sei die Anzahl der Todesopfer in den letzten 70 Jahren klar rückläufig, unter anderem dank besserer Lawinenvorhersagen, Schutzbauten und Gefahrenkarten. Allerdings schliesst die Datenbank Unglücksfälle aus, bei denen die Opfer während Freizeitaktivitäten in ungesichertem Gelände ums Leben kamen, weil das Ziel der Datenbank die Verbesserung des Bevölkerungsschutzes sei, schrieb die WSL. Unglücksfälle abseits der Piste, zum Beispiel bei Variantenfahrern und Skitourengängern, flossen somit nicht ein.

«Diese Lawinenunglücke sind heute etwa dreissig Mal häufiger als Lawinenunglücke, die Strassen und Dörfer tangieren», sagte Studienautor Frank Techel, Lawinenprognostiker am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung gemäss der Mitteilung. Auch viele Bergsteiger und Kletterer sterben abseits gesicherter Wege durch Blitz- und Steinschlag. Relativ unverändert geblieben sind die Opferzahlen durch Murgänge, Erdrutsche, Hochwasser, Steinschläge und Stürme. Verbesserungspotenzial für den Bevölkerungsschutz sieht Studienautorin Norina Andres vom WSL insbesondere beim Hochwasser.

Keine grossen Katastrophen

Im weltweiten Vergleich liegen die Opferzahlen durch Naturgefahren in der Schweiz unter dem Durchschnitt. Schwere Naturkatastrophen mit Hunderten von Toten kamen in dem untersuchten Zeitraum nicht vor; es gab sie jedoch in der Geschichte der Schweiz immer wieder. Zum Beispiel 1356 bei einem Erdbeben in Basel, oder 1806 in Goldau bei einem Bergsturz. Das grösste Unglück der letzten 70 Jahre ereignete sich laut WSL im Jahr 1965: Damals starben 88 Menschen beim Bau des Mattmark-Staudamms im Wallis bei einem Eislawinenabbruch. «Im Vergleich zu anderen tödlichen Unfallursachen machen Naturkatastrophen in der Schweiz jedoch einen geringen Anteil aus», so Badoux. Von 1946 bis 2015 starben 60 Mal mehr Menschen bei Unfällen im Strassenverkehr und rund fünf Mal mehr bei Zugunglücken.

25. Januar 2017, 18:38

