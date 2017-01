Improvisierte Töne

60 Jugendliche, fünf Musiklehrer, eine Bühne: am heutigen Erlebnistag "Sound zämu" strömten junge Musikanten aus dem ganzen Oberwallis ins Briger Kollegium, um ihrem Hobby einen Tag lang unter professioneller Anleitung nachzugehen.

Spielen die Jugendlichen in ihren Jugendmusikvereinen meist streng nach Noten, so konnten sie ihrer Kreativität am Samstag für einmal freien Lauf lassen. "Improvisation" lautete das Oberthema, unter welches Joel Schmidt als musikalischer Verantwortlicher den Tag gestellt hatte. So übten die Jugendlichen zwar ein vorgegebenes Stück ein, nicht aber ohne dieses mit allerlei "unüblichen" Gesangs-, Body-Percussion- oder Mundstückeinlagen aufzupeppen.

Er könne ein positives Fazit ziehen, zeigte sich der Präsident des Walliser Jugendmusikverbands, Martin Henzen, zufrieden. Der Anlass habe in dieser Form heuer das erste Mal stattgefunden. Nun wolle man für das nächste Jahr eine dreistellige Teilnehmerzahl anstreben. Zufrieden die Rückreise antreten durften auch die Jugendlichen: sie hätten viel gelernt, so der einhellige Tenor unter den Teenagern. Ihr Können bewiesen sie dabei während eines kleinen Abschlusskonzerts im Theatersaal des Briger Kollegiums.

Mehr zum Erlebnistag des Walliser Jugendmusikverbands lesen Sie im Walliser Boten vom Montag, 23. Januar.

21. Januar 2017, 18:34

