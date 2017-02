«In Gampel sind eh alle betrunken»

Déja-vu für die Open-Air-Gampel-Crew: Campino sagt seinen Auftritt schon wieder ab! Doppelgänger Helmut ist zwar eine dubiose Socke, doch Festival-Chef Oli Imboden lässt sich trotzdem auf ihn ein, schliesslich sind in Gampel «eh alle betrunken».

Dies ist die Ausgangslage der neuen Episode der Webvideo-Serie «Mitsch dri», die sich rund ums Open Air Gampel und seine Macher dreht. Der aktuelle Clip ist am heutigen Donnerstagmorgen um 06.00 Uhr veröffentlicht worden und spielt auf die Ausgabe 2015 des Festivals an, in der die Show der «Toten Hosen» wegen einer Stimmbandentzündung von Frontmann Campino kurzfristig abgesagt werden musste. Der Düsseldorfer selbst verkörpert im Clip sein Double Helmut, den der Sänger als Ersatz empfiehlt.

Doch Helmut hat es faustdick hinter den Ohren und ganz offensichtlich Dreck am Stecken. Der Ausflug nach Deutschland zum Treffen mit ihm endet für die Gampel-Crew im Knast. Wegen ihres gebrochenen Hochdeutsches werden sie für eine rumänische Schieberbande gehalten. «Kauft jetzt endlich Tickets, damit wir die Kaution bezahlen können», so Olis letzter verzweifelter Appell via Gefängnis-Telefon.

Die erfolgreiche Online-Kampagne «Mitsch dri» ist im Dezember 2015 lanciert worden. Väter der Webserie sind die beiden Walliser David Constantin und Sandro Caldelari von «Lineli Solutions».

02. Februar 2017, 06:00

