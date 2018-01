«In Patagonien haben wir unser Paradies gefunden»

Daniela Mondaca Squaratti aus Gondo/Zwischbergen und ihr Chilenischer Mann Gabriel wohnen in der Schweiz und in Chile. Auf 1815.ch berichtet die 36-Jährige über die Herausforderungen, die ein Leben zwischen zwei Welten mit sich bringt, und ihren grossen Lebenstraum.

Daniela Mondaca Squaratti, wie haben du und Gabriel euch kennengelernt?

«Das war vor bereits zehn Jahren in Ecuador. Gabriel war für eine Fotoreportage im Auftrag einer Fluggesellschaft unterwegs und ich habe in einem Kinderheim gearbeitet. Anschliessend waren wir während mehrerer Wochen zusammen in Kolumbien, Venezuela, Brasilien und Bolivien unterwegs.»

Wann habt ihr beschlossen, einen Teil eures Lebens in Chile zu verbringen?

«Das war schon immer klar. Chile ist Teil unseres Lebensprojektes, unserer Zukunft.»

Im Sommer kehrt ihr jeweils in die Schweiz zurück. Was macht ihr dann?

«Bis jetzt haben wir im Turtmanntal auf der Alp Blüömatt gearbeitet. Dieses Mal ist ein längerer Aufenthalt in der Schweiz geplant. Gabriel will sich mehr auf die Fotografie konzentrieren und einige Projekte realisieren. Zudem wohnt seine Tochter Kimaru nun bei uns. Sie war auch im Turtmanntal dabei und es hat ihr sehr gut gefallen. Wir können uns vorstellen, dass es für sie eine Chance ist, eine Weile in einer anderen Kultur zu leben und eine andere Sprache zu lernen. Ich freue mich natürlich auch sehr darauf, wieder eine Weile in der Schweiz zu leben.»

Wie empfindet ihr dieses Leben zwischen zwei Welten?

«Es ist für uns eine Bereicherung und wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, in diesen zwei Kulturen leben zu dürfen. Natürlich ist es nicht immer einfach. Während sich einer auf seine Familie und sein Umfeld freut, nimmt der andere Abschied. Aber man gewöhnt sich daran. Wir wollen so viele Erfahrungen wie möglich sammeln und das Leben in seinen vielfältigen Facetten kennenlernen.»

Welches waren die grössten Herausforderungen, denen ihr euch stellen musstet?

«Da gibt es sehr viele und es kommen immer wieder neue. Eine stetige Herausforderung ist aber sicherlich die Bürokratie. Es müssen viele Papiere ausgefüllt werden, damit Gabriel sich in der Schweiz und ich mich in Chile aufhalten kann. Durch die langen Ausreisen verlieren wir beide im jeweils anderen Land auch immer wieder das Aufenthaltsrecht. Das kann manchmal schon zur Geduldsprobe werden.»

Wie und wo wohnt ihr in Chile?

«Wir leben rund zweieinhalb Stunden von Santiago entfernt, Richtung Süden in der ‚Precordillera’ der ‚Region del Maule’. Es ist ein kleines Bergdorf mit rund elf Familien. Hier haben wir im letzten Jahr unser Haus gebaut und von hier aus operieren wir für unsere Reiseagentur ChileVivo. Wir leben sehr einfach in einem kleinen Haus mitten im Wald. Da es keinen Supermarkt gibt, machen wir selbst unser Brot und haben einen Gemüse- und Kräutergarten. Zwei Mal in der Woche fahren Händler vorbei, bei denen wir das Nötigste einkaufen können. Mit Kimaru fahren wir aber auch immer wieder mal in die Stadt zum Einkaufen. Meist nehmen wir dann noch die Nichten und Neffen mit hoch. Die Kinder bauen Baumhäuser, baden im Fluss und geniessen die Freiheit hier sehr.»

Ihr habt gemeinsam die Reiseagentur «ChileVivo» aufgebaut. Habt ihr damit euer Hobby zum Beruf gemacht?

«Definitiv. Im Moment können wir aber leider noch nicht voll und ganz von ChileVivo leben, so konzentrieren wir uns auch auf andere Arbeiten. Gabriel arbeitet weiterhin als Fotograf und ich schreibe Texte für diverse Onlineplattformen. Meist für Reiseanbieter oder auch für Blogs im Zusammenhang mit Trekkings und Reisen.»

Woher kommen eure Kunden?

«Aus der Schweiz und aus Chile. Die Schweizer kommen meist für drei Wochen. Die Chilenen nutzen unser Angebot von Pferdetrekkings und Wanderungen für ein oder zwei Tage, die wir hier, wo wir wohnen, anbieten.»

Wie gut ist dein Spanisch? Und Gabriels Deutsch?

«Ich spreche nicht perfekt, aber fliessend Spanisch. Gabriel kann sich gut verständigen. Er hat einen amüsanten Mix aus Walliserdialekt und Hochdeutsch.»

Wie sieht ein typischer Tag bei euch aus?

«Einen typischen Tag gibt es bei uns nicht. Die meiste Zeit investieren wir in ChileVivo, suchen neue Destinationen, besuchen Gemeinden und Menschen, mit denen wir zusammen Projekte realisieren können. Manchmal sind wir nur am Computer, um neue Reisepakete zusammenzustellen, oft dürfen wir aber auch Routen selbst ausprobieren und die Arbeit mit dem Vergnügen verbinden. Wie erwähnt arbeitet Gabriel nach wie vor als Fotojournalist und ich als Texterin. Der Gemüse- und Kräutergarten sowie die Nuss- und Obstbäume auf unserem Land brauchen natürlich auch Pflege.»

Was macht ihr in eurer Freizeit?

«Wir haben das Glück, dass wir unsere Arbeit wirklich gerne machen und so vermischt sich diese oft mit unserer Freizeit. Wenn wir uns nicht auf unsere Projekte und ChileVivo konzentrieren, arbeiten wir in unserem Garten oder in unserem Haus, das wir erst vor einem Jahr errichtet haben. Es fehlen noch viele Details. Praktisch alles im und ums Haus machen wir selber.»

Wie ist das Wetter momentan?

«Im Moment sind wir im chilenischen Sommer und das Klima ist sehr angenehm.»

Was unterscheidet die Chilenen von den Wallisern?

«Ein Unterschied ist sicher, dass der Chilene im Heute und Jetzt lebt. Der Walliser oder vielleicht der Schweizer generell, ist eher zukunftsorientiert und viel durchgeplanter und strukturierter als der Chilene.»

Welches Bild der Schweiz hat man in Chile?

«Dass die Schweizer sehr pünktlich und korrekt sind, besonders auch im zwischenmenschlichen Bereich. Für die Chilenen sind wir das Land der Schokolade und des Käses. Generell haben wir ein gutes Image in Chile. Schweizer Touristen gelten als sehr unkompliziert, ordentlich und sind grundsätzlich sehr gern gesehen.»

Habt ihr manchmal Heimweh?

«Natürlich, die Familie und Freunde fehlen. Zum Glück rückt die Welt durch die Technologie jedoch ein Stück zusammen. Ich kann mit meiner Familie und meinen Freunden von unserem Haus aus telefonieren, als ob ich in der Schweiz wäre. So macht es Gabriel auch wenn wir in der Schweiz sind.»

Was aus der Schweiz vermisst du am meisten? Und Gabriel aus Chile?

«Den Winter. Ich möchte so gerne wieder mal Schneeschuhlaufen oder Ski fahren. Wir sind ja immer im chilenischen und im schweizerischen Sommer. Besonders in diesem Winter blicke ich ein wenig neidisch auf meine Heimat und auf die geposteten Winterfotos bei Facebook. Ja, und der Käse fehlt mir auch. Gabriel vermisst in der Schweiz am meisten die Freiheit, über mehrere Tage in den Bergen zu wandern, ohne eine Menschenseele zu treffen; den Kontakt mit der einsamen Natur.»

Habt ihr einen Insider-Tipp für Chile-Reisende?

«Chile hat viele Insider-Tipps und genau darauf fokussieren wir uns bei ChileVivo. So ein Geheimtipp ist der ‚Circuito de los Condores’, ein Trekking auf rund 120 Kilometern durch eine der unberührtesten und wildesten Landschaften der chilenischen Anden. Man wandert vorbei an Lagunen, Thermen und einem Vulkankrater. Diese Route ist ein absoluter Insider-Tipp und wurde während der letzten Jahre nicht so sehr promoviert wie andere Destinationen, zum Beispiel Torres del Paine oder die Atacamawüste.»

Wie seht ihr eure Zukunft?

«Unsere Zukunft sehen wir in Patagonien. Wir haben dort ein wunderschönes, grosses Grundstück mit viel Wald und uralten Bäumen. Sogar ein Bach mit vielen Fischen durchquert das Grundstück und es hat einen kühlen Wasserfall. Das Land grenzt an einen Nationalpark und ist unser ganz persönliches Paradies. Es ist schlichtweg fabelhaft. In Zukunft wollen wir dort eine Ecolodge bauen und von nachhaltigem Tourismus leben. Wir wollen uns in die Natur integrieren, sie nicht zerstören. Zudem können wir uns vorstellen, dort Pferde zu züchten. Irgendwann werden wir das nötige Kapital zusammen haben und uns diesen Traum erfüllen können. Darauf arbeiten wir hin, in allem was wir machen. Sei es in der Schweiz oder in Chile.»

09. Januar 2018, 07:00

