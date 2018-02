In Visp grassiert das Fasnachtsfieber

Nach Naters am Freitag ist nun auch in der Lonzastadt die närrische Zeit angebrochen. Ein bunter Umzug mit Wagen und vielen Guggenmusiken lockte am Samstagabend zahlreiche Zuschauer an die Visper Bahnhofstrasse.

Angeführt wurde der Umzug von den «Fleigutätschern», die an dieser Fasnacht ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern und so als Fliegen durch die Lonzastadt zogen. Gefolgt von der organisierenden Martinizunft Vispbach.

Der Umzug mit insgesamt 30 Teilnehmern begann um 19.30 Uhr und zog sich bis gegen 21.00 Uhr hin. Herausgestochen hat der Wagen der Rittirätscher mit ihrer riesigen Kapelle; die Rittirätscher wurden begleitet von den begeisternden Klängen der Chessjitätscher.

Auch der Wagen «Chlopf der Chropf» aus Stalden oder derjenige der Bietschjichlepfär aus Raron begeisterten das Publikum. Die Plegerwaldjini aus Glis thematisierten auf ihrem Gefährt die Tankstellen-Schwemme auf Gliser Grund und die Carnevalis ad Astra Nobilis widmeten sich der Digitalisierung.

03. Februar 2018, 22:16

