OS Gampel-Steg zu Besuch bei winsun

Am 11. Mai hat in der Hauptfiliale der winsun AG in Steg ein Berufsinformationstag für OS-Schüler stattgefunden. Die Jugendlichen erhielten so einen Einblick in den Tätigkeitsbereich und Alltag verschiedener Berufe.

Die 36 Knaben und Mädchen der 1. OS Gampel-Steg besuchten während eines Nachmittages die winsun AG in Steg, welche auf die Installation von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert ist. Drei Lehrpersonen begleiteten die zwei Klassen.

Start des Berufsinformationstages war im Restaurant2050, dem Selbstbedienungs-Restaurant der winsun AG. In einem ersten Teil konnte sich das Jungunternehmen bei den Jugendlichen kurz vorstellen. In zwei weiteren Teilen wurde den Schülern in Gruppen einerseits die Berufe Kaufmann/-frau, Spengler/in sowie Zimmermann/Zimmerin nähergebracht. Aktuelle Lernende der Berufe Kauffrau und Spengler waren vor Ort und berichteten von ihren Erfahrungen. Andererseits erfuhren die Interessierten mehr über die Berufe Elektroplaner/in und Elektroinstallateur/in.

Demnächst werden auch die Lehrabgänger der Berufe Schlosser/in, Mechaniker/in und Elektriker/in der Lonza AG Visp die winsun AG besuchen. Neben der Besichtigung der Hauptfiliale werden die jungen Berufsleute auch das Projekt «Überbauung Baumgartu» in Steg näher kennenlernen. «Es freut uns natürlich, wenn wir diese jungen Menschen für den einen oder anderen Beruf begeistern können», so Fränzi Christen, Standortleiterin der winsun AG in Steg.

02. Juni 2017, 09:37

