Infrastrukturprojekte der Spitäler Sitten und Brig

Vertreter der Patientenverbände und Verantwortliche des Spitals Wallis haben anlässlich des elften Patientenforums am Universitätsinstitut Kurt Bösch in Bramois symbolisch die Pläne der Ausbauprojekte der Spitäler Sitten und Brig unterzeichnet. Das Spital Wallis hat in diesem Rahmen über den Stand seiner strategischen Projekte informiert

Pascal Bruchez, Leiter der strategischen Projekte, hat unter anderem die beiden Ausbauprojekte vorgestellt, die den Wettbewerb für die Standorte Sitten und Brig gewonnen haben. Es handelt sich um die Projekte «CampuSanté» und «United». Ein Teil der Präsentation hat sich ebenfalls mit den ökologischen Aspekten befasst, insbesondere mit dem Energieverbrauch der aktuellen und künftigen Räumlichkeiten. «In diesem Bereich will das Spital Wallis wegweisend sein», erklärte Bruchez. Clorinde Dussex, Mitarbeiterin des Vereins Procap, und Julien Dubuis, Präsident der Kommission für Gesundheit, Sozialwesen und Integration des Grossen Rates, haben diese Projekte unter dem Blickwinkel der Benutzer und der Politik betrachtet. Die Vertreter der Walliser Patienten haben so auch Gelegenheit erhalten, sich zu den Projekten zu äussern.

Am Ende des Treffens haben alle die vorgestellten Pläne unterzeichnet und so ihre Einwilligung zur Weiterführung dieser ausschlaggebenden Projekte gegeben, mit denen optimal auf die Herausforderungen des Walliser Spitalbereichs geantwortet wird.

16. Mai 2018, 16:20

