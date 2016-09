Inkrafttreten des Gesetzes über häusliche Gewalt

In drei Vierteln der Fälle von häuslicher Gewalt sind Männer die Täter. Foto: Symbolbild: RZ

Am 18. Dezember 2015 hat der Grosse Rat das Gesetz über häusliche Gewalt angenommen. Der Staatsrat hat inzwischen die entsprechende Ausführungsverordnung verabschiedet, die wie das Gesetz am 1. Januar 2017 in Kraft treten wird.

Mit dem Gesetz über häusliche Gewalt sollen die Tätigkeiten der verschiedenen Akteure, die mit Situationen häuslicher Gewalt zu tun haben, koordiniert, die Massnahmen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt ausgebaut und die Opfer geschützt werden. Das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) ist mit der Koordination dieses Gesetzes betraut.

Die Bekämpfung häuslicher Gewalt sei einer der drei prioritären Handlungsbereiche des KAGF, zusammen mit der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Unterstützung der Familien, teilt der Kanton in einem CommuniquÖ mit. Die vom Staatsrat angenommene Ausführungsverordnung enthält die Bestimmungen zur Anwendung der neuen Massnahmen, die im Gesetz vorgesehen sind, nämlich: Die Unterstützung der Aufnahmestrukturen und der Leistungen für die Opfer von häuslicher Gewalt und deren Familien; Die Verpflichtung für die von der Polizei aus ihrer Wohnung ausgewiesenen Urheber und Urheberinnen von häuslicher Gewalt, zu einem sozialtherapeutischen Gespräch zu gehen; Die Entwicklung und Unterstützung von Programmen zur Betreuung von Urhebern und Urheberinnen von häuslicher Gewalt; Die Erarbeitung eines Ereignisregisters, das dazu dienen soll, das Ausmass des Phänomens im Wallis zu beurteilen und die nötigen Massnahmen anzupassen.

2015 hatten im Wallis 480 Opfer häuslicher Gewalt eine Opferhilfe-Beratungsstelle aufgesucht und 390 Personen wurden wegen eines Vergehens im Rahmen häuslicher Gewalt angeklagt.

pd/noa

15. September 2016, 10:19

