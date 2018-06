Innovations-Award für Baumhaus-Projekt

Die Nestwood AG mit Sitz in Sitten holt sich den Hotel-Innovations-Award 2018. Sie will ein Übernachtungsangebot in Baumhäusern realisieren.

Die Nestwood AG in Sitten hat sich mit einem Baumhaus-Projekt für den Hotel-Innovations-Award 2018 beworben. Dabei sind acht Baumhütten mitten im Wald vorgesehen, inklusive Wellness- und Seminarmöglichkeiten, wie die hotelrevue vermeldet.

Die Jury des Hotel-Innovations-Awards hat «Nestwood» aus über dreissig eingereichten Projekten ausgewählt. Für den Award nominiert war unter anderem auch das Hotel Waldhaus auf der Bettmeralp. «Das Hotel-Projekt Nestwood steht exemplarisch für die Innovation in der Hotellerie», würdigt Daniel Borner, Direktor von GastroSuisse, das Konzept in der hotelrevue. «Mit einer neuartigen Idee, einer klaren Positionierung sowie starkem Erlebnischarakter vereint es die Bausteine, welche heutzutage erfolgsversprechend sind.»

Der Gewinner des Hotel-Innovations-Awards erhält ein individuelles Coaching im Wert von insgesamt 15'000 Franken. Weitere gute Konzepte werden mit einem Workshop bei der Weiterentwicklung unterstützt.

19. Juni 2018, 17:13

