Produktionsanlagen stillgelegt

Blick auf das Lonzawerk in Visp Foto: wb

Zwecks Unterhalts- und Reinigungsarbeiten werden am heutigen Freitag die kontinuierlich betriebenen Produktionsanlagen von Lonza in Visp ordnungsgemäss ausgefahren.

Nach einer ununterbrochenen Betriebszeit von zwei Jahren werden die kontinuierlich betriebenen Produktionsanlagen jeweils ausgefahren, damit während ungefähr vier Wochen Revisionsarbeiten durchgeführt werden können. Zu den Revisionsarbeiten gehören Reinigungsarbeiten, gesetzliche Tankkontrollen und unter anderem auch technische Vorkehrungen in Bezug auf Sicherheit und Umweltschutz.

Beim Ausfahren der Produktionsanlagen am heutigen Freitag sind ab 5 Uhr morgens während zirka sechs Stunden brennende Fackeln im Lonza Werk Visp sichtbar. Beim Entleeren der Produktionsanlagen werden über die bestehenden Fackelanlagen Gasgemische verbrannt. Dabei entstehen unbedenkliche Verbrennungsprodukte. Die Produktionsanlagen werden voraussichtlich am Donnerstag, 2. November, sukzessive wieder in Betrieb genommen.

pd/map

06. Oktober 2017, 08:24

