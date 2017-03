Interesse an Technik fördern

Um das Interesse der OS-Schülerinnen an Bereichen zu wecken, die sie bei ihrer Berufswahl meist gar nicht erst in Erwägung ziehen, organisiert die HES-SO Valais-Wallis mit der Unterstützung des kantonalen Amts für Gleichstellung und Familie (KAGF) einen Workshop der ganz besonderen Art.

Artikel zum Thema Weltweit Proteste für Frauenrechte und gegen Gewalt am Frauentag

2014 waren im Wallis gerade mal 6 Prozent der Jugendlichen, die sich für Technik- und Ingenieurberufe entschieden, Mädchen. Die Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis zähle in ihren drei Studiengängen rund 23 Prozent Frauen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Besuch bei der Novelis

Im Rahmen des Projekts WINS (Women In Science) können Mädchen an einem praktischen Workshop in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik ihr eigenes Virtual Reality Headset herstellen. Zum Ende dieses sogenannten WINS-Praktikums können sie zudem in Begleitung ihrer Eltern den Standort der Novelis und die Berufsfachschule besichtigen.

Das 4. WINS-Praktikum wird am 20. und 21. April in Sitten stattfinden und wird in Deutsch und Französisch durchgeführt. Es steht in der Liste der Praktika, die den Orientierungsschülern und -schülerinnen im Rahmen der Berufswahlvorbereitung angeboten werden. Interessierte können sich direkt unter www.hevs.ch/wins anmelden. Eine 5. Ausgabe des WINS-Praktikums ist bereits für den 26. und 27. Oktober geplant.

Weitere Projekte im Köcher

Die HES-SO Valais-Wallis bietet gemäss Mitteilung noch andere Projekte an, um das Interesse der Mädchen an technischen Berufe zu wecken. Zum Beispiel Internet & Code für Mädchen, das sich an die Schülerinnen der 6H bis 8H richtet. Das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie seinerseits koordiniert den Nationalen Zukunftstag, an dem die Schüler/innen der 8H einen Tag lang für ihr Geschlecht untypische Berufe erkunden können.

Das KAGF beteiligt sich mit seinem Stand «Sieht man dir den Beruf an?» ausserdem an der Berufsmesse Your Challenge, die alle zwei Jahre in Martinach stattfindet (Informationen unter www.gleichstellung-familie.ch > Unsere Projekte > Gleichstellung).

pd / pmo

14. März 2017, 10:12

Artikel teilen