Interkantonales Weiterbildungsangebot für KMU

Die Regionen Berner Oberland und Oberwallis bieten diesen Herbst gemeinsam mit den Berufsschulen die Weiterbildung «Teams führen im KMU» an. Die Pilotausgabe im Rahmen eines interkantonalen Projekts soll den Startschuss zu einer gemeinsamen Qualifizierungsplattform bilden.

Für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region ist die Weiterbildung von Arbeitnehmenden von zentraler Bedeutung und gilt als strategischer Wettbewerbsvorteil. Da die Regionen Berner Oberland und Oberwallis in wirtschaftlicher Hinsicht ähnlich gelagert und mit gleichen Herausforderungen konfrontiert sind, soll das Potenzial in Sachen Weiterbildung genutzt werden. Dazu haben die Volkswirtschaft Berner Oberland und die RW Oberwallis AG (RWO AG) ein Projekt lanciert. «Wir wollen die zeitliche und räumliche Nähe durch den Lötschberg-Basistunnel nutzen. Gemeinsam können wir die kritische Grösse erreichen, um ein attraktives Weiterbildungsangebot zu ermöglichen», erklärt Susanne Huber, Geschäftsführerin Volkswirtschaft Berner Oberland.

Langfristiges Ziel des Projekts ist es, bestehende oder neue Weiterbildungsangebote in den Regionen Oberwallis und Berner Oberland über eine Qualifizierungsplattform durchzuführen. Die Führung von Teams in einem KMU stellt eine Kernaufgabe dar, die mit dieser Pilotausführung vermittelt werden soll. Der Lehrgang ist praxisnah und branchenübergreifend aufgebaut. Er richtet sich an Personen in Unternehmen mit Führungserfahrung oder solche, die generell an Führungsaufgaben interessiert sind oder in Zukunft welche wahrnehmen wollen.

pd/noa

14. Juni 2017, 15:01

