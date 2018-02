2,5 Millionen für Renovation des Briger Spitals

Das Spital Wallis hat entschieden, im laufenden Jahr 23 Millionen Franken für die ordentlichen Investitionen bereitzustellen. Ein Teil davon fliesst ins Oberwallis.

Wie im aktuellen Staatsratsbulletin steht, hat die Regierung das vom Spital Wallis vorgeschlagene Investitionsbudget 2018 genehmigt. Die wichtigsten Posten umfassen 2,5 Millionen Franken für Renovationen des Spitals Brig und 4 Millionen Franken für die Weiterführung dringender Projekte in Sitten, nämlich die Umnutzung der Wäscherei, den Neubau des Dialysegebäudes und den Anbau eines neuen Operationssaals.

Im Bereich Radiologie und Radiotherapie werden in den Spitälern von Brig, Siders und Sitten ausserdem einige der Geräte für einen Gesamtbetrag von 3,8 Millionen Franken ersetzt. Gleichzeitig fliessen 1,5 Millionen Franken in die Informatik. Konkret ist hierbei eine Investition in die Erneuerung der Router, der Telekommunikationsgeräte sowie der Speichergeräte geplant.

23. Februar 2018, 15:14

