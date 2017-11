Powdair und Investor gehen getrennte Wege

Am Montagabend gab die Fluggesellschaft Powdair bekannt, dass der private Investor das Unternehmen nicht weiter unterstützt. Für die Fluggesellschaft könnte dies das Aus bedeuten.

Artikel zum Thema Powdair-Flugtickets sind begehrt

In einer Mitteilung am gestrigen Abend, teilte das Unternehmen Powdair mit, dass «der Hauptgeldgeber aus persönlichen Gründen von der Powdair-Reise» weggegangen sei. Ohne diese finanziellen Mittel, kann die Gesellschaft den geplanten Start am 11. Dezember ab dem Flugplatz in Sitten nicht durchführen.

Diese Situation sei «überraschend und potenziell desaströs», lässt sich Finanzchef Sean Pettit zitieren. Jedoch seien die Tickets sehr beliebt. Alle Passagiere, die Flüge zwischen dem 11. und 17. Dezember gebucht haben, werde man persönlich kontaktieren, heißt es weiter. 5000 Flugtickets habe man schon verkauft.

Gleichzeitig startet die Firma in ihrer Mitteilung einen Aufruf an potentielle Investoren, die sich bei ihr melden sollen. «Ich würde persönlich gern von jemandem hören, der daran interessiert ist, einen kleinen oder großen Teil unserer Fluggesellschaft zu besitzen», so Pettit.

pd/noa

28. November 2017, 09:37

Artikel teilen