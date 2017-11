Weindorf Salgesch lud zum «JännuFäscht»

Die zweite Auflage des «JännuFäscht» lockte am Freitagabend 130 Besucher in die Salgescher Turnhalle. Vier Winzer aus dem Weindorf haben dort den Gästen mehr als 16 verschiedene Weine vorgestellt.

Gefeiert wurde am Freitagabend natürlich auch die «Jännu-Wurst», eine in Salgesch produzierte Schweinswurst, welche laut Angaben des Salgescher Metzgermeisters Stefan Müller mit Schweinefleisch, Speck, Salz, Pfeffer und verschiedenen Gewürzen hergestellt wird.

Wie die Organisatoren weiter mitteilen wurde die «Jännu-Wurst» am Freitag in einer fahrbaren Brennerei auf dem Traubentrester gegart, worauf das Fleischerzeugnis schliesslich mit dem in der Brennanlage gewonnen Marc (Schnaps) flambiert werden konnte. Dazu wurden eine Kürbiscreme-Suppe, Kartoffelgratin, Brot, verschiedene Salate und einheimische Weine serviert.

19. November 2017, 18:02

