«Es ist einfach zu teilen, wenn man nichts geben kann»

Daniel Kalbermatter sagt, dass die vorgesehene Teilrevision der Schweizerischen Jagdgesetzgebung aus Sicht der Walliser Jäger nicht zu Ende gedacht ist.

Daniel Kalbermatter, in welchem Gebiet gehen Sie zur Jagd?

«Im Augstbordgebiet. Dies ist nicht ironisch gemeint und hat mit dem Thema Wolf nichts zu tun. Ich jage während der Hochjagd schon seit jeher vornehmlich im Turtmanntal und dessen Umgebung.»

Jäger können erstmals ein Magazin für ihre Waffen benutzen, welche Vorteile bringt das dem Jäger?

«Sollte ein Schuss wegen nicht optimalem Treffersitz nicht sofort tödlich sein, hat der Jäger die Möglichkeit den zweiten Schuss um einige Sekunden schneller anzubringen. Dies ist aus ethischer Sicht sicher zu begrüssen. Es verlangt jedoch von den Jägern ein grosses Mass an Selbstdisziplin, nicht zu schnell auf ein zweites Tier, welches in unmittelbarer Nähe des erstbeschossenen steht, zu schiessen. Jäger, welche bis heute nie mit Magazin gejagt haben, müssen sich natürlich bewusst sein, dass bei einer Repetierbewegung nun automatisch eine weitere Patrone ins Patronenlager eingeführt wird, was bis anhin nicht der Fall war. Die Vergangenheit attestiert den Walliser Jägern jedoch einen sehr gewissenhaften Umgang mit ihren Waffen, da der letzte gravierende Unfall mit einer Schusswaffe auf der Jagd meines Wissens schon Jahrzehnte zurückliegt.»

Unter den 2740 Jäger befinden sich bloss 80 Frauen. Ist Jagd nichts für Frauen?

«Dies wäre eher eine Frage für einen Evolutionswissenschaftler, welcher ihnen diese Zahlen wohl erklären könnte.»

Die Teilrevision der Jagdgesetzgebung sieht vor, dass das Wallis die Jagdausbildungen anderer Kantone anerkennt. Wie sehen Sie das?

«Leider bin ich bis dato noch immer nicht im Besitze detaillierter Informationen, wie dieser Artikel der Teil-Revision gehandhabt werden soll. Sollte es wirklich so angenommen und umgesetzt werden, dass jede in der Schweiz abgelegte Jagdprüfung in jedem Kanton anerkannt werden muss, so wäre die Sache definitiv nicht zu Ende gedacht. In der Schweiz gibt es zwei Systeme: Das Patent- sowie das Reviersystem. Nun erklären Sie mir, wie dies vonstatten gehen soll: In den Revierkantonen wird die gesamte jagdbare Fläche auf Reviere aufgeteilt, welche mittels Pachtverträgen an Pächter ‚vermietet’ werden. Diese müssen die Pacht, sämtliche Wildschäden und die laufenden Unterhaltskosten für ihr Revier aus eigener Tasche berappen. Dies gewährt ihnen das alleinige Jagdrecht in diesem Revier. Wie sollten wir als z.B. Walliser (Patentsystem) nun in solch einem Kanton die Jagd ausüben können, ohne auf die Gunst von solch einem Pächter angewiesen zu sein? Andersherum sollte aber jeder Jäger aus einem Revierkanton nun zukünftig in einem Patentkanton ein Patent lösen können und die Jagd ausüben, wo immer er möchte? Es ist einfach zu teilen, wenn man nichts geben und nur nehmen kann!»

2740 Grünröcke gehen im Wallis zur Jagd. Könnten es mehr sein?

«Im Wallis sind im offenen Jagdgebiet vielfach alle guten Ecken und Couloirs grösstenteils belegt. Ein Ansteigen der Anzahl der Jäger würde eine (noch) grössere Toleranz unter den Jägern verlangen. Ebenfalls müsste dies natürlich bei der Jagplanung mit einbezogen werden. Die Anzahl freigegebener Tiere pro Jäger müsste dementsprechend angepasst werden. Für das Wild selber würde es jedoch keinen grossen Unterschied machen, da dieses sich bereits heute in die Banngebiete (jagdfreie Zonen) zurückziehen kann. Fraglich bleibt, ob es sich dann durch die zunehmenden Störungen nicht zu sehr in den Banngebieten massiert, was automatisch einen Rückgang der Jagdstrecke und eine Vergrösserung der Wildschäden in besagten Banngebieten mit sich bringen würde. Die Erfahrung zeigt auch, dass zu grosse Wildbestände in Banngebieten vermehrt zu Krankheiten und deren Übertragung führt.»

16. September 2016, 15:00

