Am Samstag stand die Oberwalliser-Volleyballfamilie ganz im Zeichen des Charity-Events. Nicht «Jeder Rappen zählt» sondern eher «Jeder Aufschlag zählt» war das Motto des Spendenspiels. Die beiden besten Teams im Oberwallis organisierten einen Spendenevent für den Verein «Behindertensport Oberwallis».

Als erstes ging der VBC HOW ans Werk. Vor einer eindrücklichen Kulisse stellte man sich gegen den Tabellenzweiten aus Fully. Gross war die Motivation den zahlreich angereisten Zuschauern eine positive Leistung zu zeigen. Zudem hatte man mit dem Kantonsrivalen aus dem Unterwallis noch eine Rechnung offen aus dem verlorenen Cup-Match vom vergangenen Jahr.

Der Start verlief nicht nach Mass. Schnell manifestierten sich die Kräfteverhältnisse, welche in der Tabelle vorherrschen, auch auf dem Feld. Der VBC Fully dominierte den ersten und zweiten Satz klar. Mit einer sehr stabilen Annahme und druckvollem Angriffsspiel konnten sie den VBC HOW immer wieder in Bedrängnis bringen. Die Oberwalliser fanden kein Mittel um mit dem stark aufspielenden Gegner mitzuhalten. Das Verdikt viel mit 18:25 und 16:25 klar aus.

Nun musste eine klare Leistungssteigerung erfolgen. Die beiden Trainer versuchten das Team in der zweiten Pause nochmals so richtig zu motivieren und appellierten an die Spieler, die Leistungsreserven aus allen Zellen des Körpers zu kitzeln. Auch der dritte Satz startete nicht nach Mass. Fully zeigte keine Schwäche und legte wieder vor. Doch in der Hälfte des Satzes erwachten die Geister der Oberwalliser. Auf einmal wurde es ein spannender Schlagabtausch auf gutem Niveau. Endlich konnte der Gastgeber zeigen, was er drauf hatte. Mit lauten Jubelschreien der gesamten Mannschaft und der vielen Zuschauer konnte der VBC HOW den dritten Satz knapp mit 27:25 für sich entscheiden.

Jetzt waren alle auf ihrem Leistungsniveau angekommen. Jetzt konnte es so richtig losgehen. Jetzt konnte man dem Derby den eigenen Stempel aufdrücken-dachte man und frau. Leider öffnete sich die Leistungsschere erneut. Der VBC Fully legte eine Schippe drauf und der VBC How baute in der Regel ab. Schnell stand es 0:8. Diesen Rückstand konnte des Heimteam nicht mehr aufholen. Mit 17:25 ging somit auch der vierte Satz an die Unterwalliser.

Die Herren aus dem Oberwallis konnten ihr Leistungspotential (ein weiteres Mal) nicht, oder nur sehr spärlich abrufen. Die gesammelte Summe, die dem Verein «Behindertensport Oberwallis» zu Gute kommt, werden bei einer offiziellen Checkübergabe bekannt gegeben.

pd/noa

16. Januar 2017, 14:48

