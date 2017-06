Jodler beeindrucken Besucher mit grandiosem Start

Besser hätte das 30. Eidgenössische Jodlerfest nicht beginnen können. Anlässlich des Naturton-Festivals mit Jodeln, Alphorn und Fahnenschwingen, war die Simplonhalle mit 1000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft.

Der Start in das 30. Eidgenössische Jodlerfest war ein schöner Erfolg für die Organisatoren und eine feine Belohnung für alle Künstlerinnen und Künstler. Nebst nationaler Prominenz aus der Jodel- und Alphornszene waren auch viele Oberwalliserinnen und Oberwalliser auf der Bühne.

Das Naturton-Festival hat geboten, was es versprach: Schweizer Tradition pur, einmal melancholisch und manchmal auch so richtig durchgeschüttelt, aber stets in der Natur verwurzelt. Der Oberwalliser Ad-hoc-Chor, besetzt mit Jodlerinnen und Jodlern aus den Vereinen der Walliser Vereinigung, die drei Jodlerinnen Manuela Lehner-Mutter, Caroline Bumann und Regula Ritler, welche erstmals mit der Komposition «Alpensonett» von Eduard Zurwerra auftraten, die Solojodlerin Carina Walker, der Natischer Fahnenschwinger Hansrüedi Zbinden, oder der Konzertchor «Cantiamo» der Singschule Oberwallis und die auch Oberwalliser Volksmusikgruppe «Apartig» begeisterten. Das Jodlerduett Natascha und Maruschka Monney, die Geschwistern Weber mit Jodelgesang und Örgeli, das „Trio Sorelle» und natürlich die bekannte Alphornsolistin Lisa oder die Solojodlerin Nadja Räss sorgten für weitere musikalische Glanzpunkte.

hbi

22. Juni 2017, 21:17

