«Nicht jeder muss auf den Mount Everest...»

Am Freitag hat in Savièse die ordentliche Generalversammlung der Sektion Wallis des Touring Club Schweiz (TCS) stattgefunden. Die Versammlung ernannte den ehemaligen Vizepräsidenten Jodok Wyer zum Ehrenmitglied.

Die Sektion Wallis des TCS ist mit über 75'000 Mitgliedern eine der grössten Sektionen der Schweiz und gleichzeitig die grösste Vereinigung im Kanton Wallis. Neben dem traditionellen Pannendienst stehen die Mobilität und die Verkehrssicherheit im Vordergrund.

In einer lebhaften Generalversammlung blickten die Präsidentin Fabienne Bernard und der Vizepräsident Philipp Matthias Bregy zweisprachig auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Neben einem verstärkten Engagement in den Bereichen Prävention und Politik wurden insbesondere die zahlreichen Mitgliederanlässe herausgehoben. Sowohl das Engagement im Bereich der Politik als auch im Bereich der Prävention, so Vizepräsident Philipp Matthias Bregy, sei nur dank den Jahresbeitrag zahlenden TCS-Mitgliedern möglich. Die TCS Sektion Wallis werde auch im 91. Jahr ihres Bestehens wiederum Schwerpunkte im Bereich Mobilität setzen, so die Präsidentin Fabienne Bernard.

Abgerundet wurde die Generalversammlung durch die Grussworte von Grossratspräsident Diego Wellig. Mobilität bedeute nicht, dass jeder auf den Mount Everest müsse, aber von A nach B sollten alle ohne Hindernisse gelangen, meinte dieser.

pd/map

29. Mai 2017, 11:33

