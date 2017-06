Schüler engagieren sich im Berner Oberland und im Oberwallis

Über 230 Schüler des Gymnasiums Thun haben am Dienstag einen Umwelt- und Landschaftspflegeeinsatz im UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch geleistet. Die Jugendlichen waren an verschiedenen Standorten im Berner Oberland und im Oberwallis am Werk.

Das Gymnasium Thun, Teil des Netzwerkes der UNESCO-assoziierten Schulen, organisierte zusammen mit dem Managementzentrum des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch für die elf Tertia- und WMS-Klassen einen Schulausflug der besonderen Art: ein Umwelt- und Landschaftspflegetag in der Welterbe-Region. Die Klassen wurden auf verschiedene Standorte und Alpschaften, unter anderem im Kandertal, Gasteretal, Reichenbachtal, in Meiringen und Grindelwald, im Lauterbrunnetal und aufs Aletschgebiet verteilt.

Zu den Aufgaben der Schüler gehörte es unter anderem, Standorte im UNESCO-Welterbe vor dem Verbuschen zu bewahren, in dem sie Zwergsträucher und Stauden entfernten, Hecken pflegten, gebietsfremde Problempflanzen ausriss sowie Wiesen und Weiden von durch Lawinen eingetragenen Steinen räumten und damit Haufen als Biotope für Reptilien und andere Tiere bauten. Als Einstieg wurden die Schulklassen von den Einsatzleitern über Sinn und Zweck der Arbeiten informiert. Während des Tages erfuhren sie zudem Spannendes über die umgebende Landschaft, ihre Geschichte und Besonderheiten.

Mit der Auszeichnung zum UNESCO-Welterbe wurde die einzigartige und wertvolle Natur- und Kulturlandschaft im Welterbe Jungfrau-Aletsch international anerkannt. Die Welterbe-Gemeinden haben sich mit der Charta vom Konkordiaplatz dazu verpflichtet, für die Landschaften und Umwelt Sorge zu tragen, sie längerfristig zu erhalten und nachhaltig zu nutzen. Deshalb vernetzt das UNESCO-Welterbe freiwillige Helfer und regionale Akteure miteinander, um den Unterhalt von wertvollen Naturräumen und die Pflege von Kulturlandschaften durch Umwelt- und Landschaftspflegeeinsätze zu fördern.

