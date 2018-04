Briger Jugendliche wollen Jugendrat bilden

Jugendprojekt | Projekt geht demnächst an den Stadtrat

GAYA ist ein Jugendprojekt der Alpenstädte mit dem Ziel, Jugendliche vermehrt in das politische Leben einzubeziehen. Jugendliche aus Brig-Glis beschäftigen sich derzeit intensiv mit dieser Thematik und tragen sich mit dem Gedanken, einen Jugendrat zu bilden.

Vize-Bürgermeisterin Ingrid Fischer aus dem deutschen Alpenstädtchen Sonthofen reiste in Begleitung von drei Jugendlichen an, um das Jugendparlament ihrer Stadt vorzustellen. Bruno Ruppen, Gemeindepräsident von Saas-Grund, zeigte auf, welche Wichtigkeit ein Jugendrat gerade für eine Walliser Berggemeinde haben kann. Neben den vielfältigen Vorteilen der Einbindung von Jugendlichen in das politische Geschehen zeigte der Erfahrungsaustausch auch, welche Stolpersteine und Schwierigkeiten ein solches Projekt mit sich bringen kann.

Die engagierten Jugendlichen aus Brig-Glis warteten mit einer bereits detailliert ausgearbeiteten Grundlage auf, welche sie den eingeladenen Politikern vorstellten. Sowohl Stadtpräsident Louis Ursprung wie auch Vizepräsident und Ressortchef Patrick Amoos zeigten sich erfreut über die Initiative. Unter der operativen Führung von Robert Lochmatter und mit der Begleitung durch Monika Holzegger, Unternehmensberaterin, wird das Projekt von den Jugendlichen weiterverfolgt und dem Stadtrat demnächst zur Entscheidung unterbreitet.

18. April 2018, 09:59

