Song zum 20-Jahr-Jubiläum für Kinderchor «NikolaiSis»

Als Abschluss und gleichzeitigen Höhepunkt des Jubiläumsjahres präsentiert der Kinderchor NikolaiSis am Wochenende das Musical «Das Apfelkomp(l)ott» von Andreas Schmittberger. Bereits jetzt zu hören ist der eigens für den Chor komponierten «NikolaiSis-Song».

Zusammen mit ihrer Leiterin, der Musikerin Melanie Veser, die dieses Jahr ebenfalls ihr Zehn-Jahr-Jubiläum bei den NikolaiSis feiern darf, erlebten die Kinder ein Jahr voller Besonderheiten. Angefangen mit einem Auftritt in der Manege des Zirkus G&O in Visp, gefolgt von einer Einladung des Kirchenchores von Stalden, wo die NikolaiSis an einer grossen Jubiläumsfeier mitwirken durften. Nach der Weihnachtsmesse unter der Mitwirkung der NikolaiSis wurde dem Chor die Ehre zuteil, an der Kinder-Artistika in Visp auftreten zu dürfen. Zum ersten Mal erklang bei dieser Gelegenheit auch der eigens für das Jubeljahr komponierte «NikolaiSis-Song», der der Feder des Musikers Sam Gruber entsprang.

Und nun also das Musical Apfelkomp(l)ott, das am Freitag, 8. Juni um 20.00 Uhr im Gemeindesaal Grächen und am Samstag, 9. Juni um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle St. Niklaus zur Aufführung kommt. Der Eintritt ist frei. Musikalisch begleitet werden die singenden und tanzenden Kinder von Raban Brunner am Klavier, Chiara Jeiziner an der Querflöte und Maxime Pubanz am Schlagzeug.

Wie alles begann

Aus einem bunten Häuflein singfreudiger Grächner und St. Niklauser Kinder im Alter zwischen neun und dreizehn Jahren entstand im Jahr 2000 der Verein «Jugendchor Zaniglas». 2006 ist die Altersgrenze nach unten verschoben worden, was seither Kindern im Alter ab sechs Jahren den Eintritt ermöglicht. Zehn Jahre später, also 2016, wurde der Name von «Jugendchor Zaniglas - Greechu» zu «NikolaiSis» geändert.

Die Hauptaufgabe des Vereins besteht darin, singbegeisterten Kindern unter fachkundiger Leitung eine Plattform zu bieten, die ihnen ermöglicht, sich neben chorischen Auftritten auch als Solisten und Solistinnen zu entfalten. In wöchentlichen Proben werden die Kinder mit Liedern verschiedenster Art auf Messen, unterschiedliche weltliche Auftritte und einen Jahreshöhepunkt in Form eines Liederabends oder eines Musicals vorbereitet. Auch die Teilnahme an Ateliers und Festivals darf der Chor bereits erwähnen, so zum Beispiel am Eurocantat in Zug und Disentis und am Ateliertag des VOG.

Nach der Gründerin Marie-Therese Kalbermatter übernahmen Renate Kalbermatter und Otto Fux die Leitung des Chores. Seit August 2007 werden die Kinder von der Sängerin und Organistin Melanie Veser, die ihre Ausbildung zur Musikerin an der Musikhochschule Zürich erfuhr, geleitet.

pd/map

06. Juni 2018, 13:27

Artikel teilen