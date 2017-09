Jugendliche engagieren sich in Naters und Ried-Mörel

Kulturlandschaft | Landschaftspflegeeinsatz in der UNESCO-Welterberegion

Eine Schulklasse des Gymnasiums Münchenstein hat diese Woche einen Landschaftspflegeeinsatz an zwei Standorten im Oberwallis geleistet. Zum Erhalt und zur Pflege der Kulturlandschaft entfernten die Jugendlichen zahlreiche Büsche und Bäume von Weidflächen am Natischer Berg und in Ried-Mörel.

Diese Woche verbrachten 24 Jugendliche des Gymnasiums Münchenstein ihr Klassenlager in Blatten bei Naters. An zwei Tagen fanden zudem Landschaftspflegeeinsätze statt.

Am Dienstagvormittag war die Klasse mit dem pensionierten Wanderleiter Ewald Salzmann am Natischer Berg unterwegs, um die Besonderheiten der Landschaft kennen zu lernen: Spuren der letzten grossen Eiszeit, Trockensteinmauern, Suonen, Säumerpfade sowie einheimische Tiere und Pflanzen. Nach der Exkursion leistete die Klasse einen Landschaftspflegeeinsatz auf einer Schafweide im Moos, der von Forst Massa und dem Managementzentrum organisiert und angeleitet wurde. Die Weide wurde von unzähligen Büschen und kleineren Bäumen befreit.

Am Mittwoch fand ein weiterer Landschaftspflegeeinsatz auf einer Weide oberhalb von Ried-Mörel statt. Die Klasse wurde von Einsatzleiter und Bauer Aureus Schüle samt familiärer Unterstützung betreut. Für den Einsatz hatte die Familie bereits Vorarbeit geleistet und unzählige Büsche und Bäume geschnitten, welche von der Weide geräumt und vor Ort gehäckselt werden sollten. Zur Stärkung gab es regionale Spezialitäten, wie die hauseigene Wurst und Gemüse aus dem Garten.

pd/map

29. September 2017, 10:41

Artikel teilen