Grünes Licht für einen Jugendrat

Der Briger Stadtrat hat der Bildung eines Jugendrates zugestimmt. Die Idee, welche von Jugendlichen erarbeitet und konkretisiert wurde, kann nun verwirklicht werden.

Das Projekt kam im Rahmen des GaYA-Workshops Jugendpartizipation anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums des Vereins „Alpenstadt des Jahres“ im Januar 2018 auf. Die Gründergruppe rund um Markus Ammann will damit eine Plattform für Jugendliche in Brig-Glis schaffen, die Raum für Diskussionen und eigene Projekte bietet. Das will sie über regelmässige öffentliche Versammlungen sowie über ein Online-Forum, welches zum Meinungsaustausch genutzt werden soll, erreichen. Der Jugendrat soll so eine Unterstützung für jugendliches Engagement sein; sowie die Partizipation und den Ideenaustausch der Jugend in Brig-Glis fördern.

Nach der Zustimmung durch den zuständigen Stadtrat Patrick Amoos und der Durchführung von zwei Workshops mit Beteiligung des Stadtpräsidenten Louis Ursprung hat nun der Gesamtstadtrat die Gründung eines Jugendrates angenommen. Die Gründergruppe freut sich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Blick auf eine erste Versammlung im Herbst 2018.

pd / zen

30. Mai 2018, 19:09

