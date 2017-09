Natischer Jungbürger erhielten Bürgerbriefe

Am vergangenen Freitagabend hat die Gemeinde Naters die traditionelle Jungbürgerfeier im Zentrum Missione durchgeführt.

Durch das Erreichen der Volljährigkeit konnten anlässlich dieser Feier die Jungbürgerinnen und Jungbürger ihre Bürgerbriefe, überreicht durch den Gemeindepräsidenten Franz Ruppen und den zuständigen Gemeinderat Bruno Lochmatter, in Empfang nehmen. Musikalisch wurde die Feier durch die Jugendmusik «belalp», unter der Leitung ihres Dirigenten David Lochmatter, umrahmt.

Vor den Behördenmitgliedern, Eltern, Verwandten und Freunden wandte sich der Jungbürger Philipp Bohnet mit einer Ansprache an die Anwesenden und streifte in seiner amüsanten Rede die Zeit von der Einschulung in den Kindergarten bis zum Eintritt in die Volljährigkeit.

Im Anschluss an die offizielle Jungbürgerfeier offerierte die Gemeinde Naters allen Anwesenden einen Aperitif im Foyer des Zentrums Missione und die Jungbürger wurden zu einem gemeinsamen Nachtessen mit dem Gemeinderat eingeladen.

27. September 2017, 16:39

