Junge Visper werden aktiv

Am Donnerstagabend haben junge Erwachsene aus Visp Ideen für neue Angebote, welche sich an ihre Altersgruppe richten, gesammelt. Eingeladen wurden diese von der Jugendarbeitsstelle Visp.

Die bunt zusammen gewürfelte Gruppe sammelte fleissig Ideen, was denn für Angebote in Visp fehlten und welches ihr Traumangebot wäre. In zwei Untergruppen wurden Projektskizzen entwickelt und einander gegenseitig vorgestellt.

So möchte eine Gruppe einen Jugendverein gründen, dessen Mitglieder sich regelmässig in einer Räumlichkeit treffen und ab und an einen gemeinschaftlichen Anlass auf die Beine stellen. Das Ziel sei, eine Gruppe mit gutem Zusammenhalt zu erreichen, welche engen Kontakt pflege und viel Zeit miteinander verbringe. Die andere Gruppe möchte die Idee eines Jugendkulturhauses weiter verfolgen. In diesen Räumlichkeiten sollen Konzerte, DJ-Darbietungen, Kurse, Spiel, Turniere und ein Barbetrieb angeboten werden. Alle ab 16 Jahren sollen dort willkommen sein. Zudem will man unterschiedliche Stile, Gruppierungen und Interessen gerecht werden.

Die meisten der jungen Erwachsenen haben sich bereit erklärt, ihre Ideen weiter zu verfolgen und detailliertere Konzepte auszuarbeiten. Es werden jedoch noch weitere junge Erwachsene gesucht, welche sich in der Organisation und Ausgestaltung einbringen möchten und allenfalls auch Organisationserfahrung mitbringen. Interessierte dürfen sich mit der Jugendarbeitsstelle Visp in Verbindung setzen.

pd/map

06. Oktober 2017, 11:06

