24-Jähriger auf Bahnwagen von Stromschlag getroffen

Unfall | Schwerverletzter schwebt in Lebensgefahr

In der Nacht auf Sonntag ist ein junger Mann von einem Stromschlag getroffen worden. Er war auf das Dach eines abgestellten Bahnwagens im Bahnhof von Martinach gestiegen.

Laut Informationen der Kantonspolizei hat sich eine Gruppe von vier Freunden beim Bahnhof in Martinach aufgehalten, als drei der Gruppe plötzlich eine starke Explosion hörten und einen Blitz wahrnahmen. Sie sahen ihren 24-jährigen Kollegen auf einem Bahnwagen.

Dieser näherte sich der Fahrleitung und erzeugte dadurch einen Lichtbogen. Anschliessend fiel er vom Bahnwagendach auf den Boden. Die drei unverletzten Personen, alle in der Westschweiz wohnhaft, leisteten dem jungen Mann unverzüglich erste Hilfe.

Schwerverletzt musste das Opfer, ein französischer Staatsangehöriger, in der Folge mit einem Helikopter ins CHUV nach Lausanne eingeliefert werden. Er schwebe nach wie vor in Lebensgefahr, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

pd / pmo

01. Oktober 2017, 13:50

Artikel teilen