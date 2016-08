Jungwolf in der Augstbordregion nachgewiesen

In der Gegend der Eischollalp ist ein Jungwolf von einem KORA-Mitarbeiter fotografiert worden. Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere wird nun die Anzahl der Jungtiere ermitteln, um das weitere Vorgehen zu definieren.

Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) wurde am gestrigen Montag vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) über die Anwesenheit eines Jungwolfes in der Augstbordregion informiert. Das BAFU stellte der DJFW die Fotos eines Jungtieres zu und informierte die Dienststelle über eine weitere Direktbeobachtung einer Privatperson, die einen adulten Wolf mit drei Jungtieren in derselben Gegend beobachtet hat. Die Fotos wurden von einem Mitarbeiter vom Verein für Raubtierökologie und Wildtiermanagement (KORA) gemacht und von diesem an das BAFU weitergeleitet.

Die DJFW hat die ihr zugestellten Unterlagen geprüft und gelangt zum Schluss, dass auf den Fotos eindeutig ein Jungwolf zu erkennen ist. Man muss somit von einer Rudelbildung in der Augstbordregion ausgehen. Im Frühjahr wurden in der gleichen Region ein weiblicher (F14) und ein männlicher Wolf (M59) identifiziert.

Nach der geltender Gesetzgebung können bei der Präsenz eines Rudels keine Einzelabschussbewilligungen mehr erlassen werden. Die Bestandesreduktion erfolgt durch Regulation. Die Antragstellung erfolgt über den Kanton und bedarf der Zustimmung des Bundesamtes für Umwelt. Die Regulationsquote hängt von der Anzahl der festgestellten und dokumentierten Jungtiere ab. Zudem muss ein grosser Schaden an geschützten Nutztieren vorliegen (mindestens 15 Tiere in vier Monaten) oder eine Gefährdung der Bevölkerung oder eine Einbusse bei der Nutzung des kantonalen Jagdregals.

Die DJFW wird die Anzahl der Jungtiere nun ermitteln, um das weitere Vorgehen festzulegen. Die Praxis in den anderen betroffenen Kantonen zeige, dass hierfür ein intensives Fotofallenmonitoring erforderlich sei.

