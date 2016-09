Justizrat soll neutral und apolitisch agieren

Oskar Freysinger und Michel Perrin an der Pressekonferenz in Sitten Foto: Walliser Bote

Braucht es eine unabhängige Justizaufsichtsbehörde? Damit beschäftigen sich die Walliser Stimmbürger an den Wahlen vom 25. September. Bei einem Ja muss ein Gesetz ausgearbeitet werden, in dem die Zusammensetzung, der Wahlmodus und die Organisation dieser Aufsichtsbehörde festgelegt werden.

Regierung und Parlament haben die Frage nach der Notwendigkeit einer unabhängigen Justizaufsichtsbehörde mit Ja beantwortet und einen Artikel verabschiedet, der den Justizrat in der Verfassung verankert. Der Justizrat soll mit der Aufgabe betraut werden, objektive und professionelle Kontrolle über die Judikative auszuüben.

Konkret wird dem Justizrat damit eine erweiterte Untersuchungsbefugnis gewährt, um die Gerichte zu inspizieren und die Beschwerden von Rechtsuchenden zu untersuchen. Er erhält ausserdem eine Entscheidungsbefugnis, um Richtlinien zu erlassen und Verfehlungen zu sanktionieren. Aufgrund der Unabhängigkeit der Judikative kann der Justizrat hingegen keine Anweisungen für Einzelfälle geben oder gar Urteile abändern.

Im Falle einer Annahme dieses Verfassungsartikels wird das Gesetz die Zusammensetzung und die Funktionsweise des Justizrates regeln. Staatsrat Oskar Freysinger, Vorsteher des Departements für Bildung und Sicherheit, setzt sich dafür ein, dass der Justizrat neutral und apolitisch ist und die Bezeichnung der Ratsmitglieder nicht nur Aufgabe des Grossen Rats, sondern auch anderer Instanzen ist, die von der Arbeitsweise der Justiz ebenso betroffen sind.

Was die Finanzen betrifft, rechnet das Departement für Finanzen und Institutionen mit Kosten in der Grössenordnung von 300'000 Franken pro Jahr, was weniger als 1 Prozent der gesamten Walliser Justizkosten entspricht.

19. September 2016, 10:43

