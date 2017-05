Kachapilly, Shen und Noti übernehmen neue Funktionen

Gemäss Informationen des Bistums Sitten hat Bischof Jean-Marie Lovey mehrere Ernennungen für das Oberwallis vorgenommen. Diese betreffen die Pfarreien Niedergesteln und Steg, Gampel sowie die Seelsorgeregion Leuk. Die Ernennungen treten am Beginn des Seelsorgejahres 2017/2018 in Kraft.

Pfarreien Niedergesteln und Steg

Prior James Kachapilly, bisher Prior von Niedergesteln, wird zusätzlich zum Pfarrer von Steg ernannt. Von Mai bis September 2007 absolvierte er ein Pfarreipraktikum in Glis und war dann von 2007 bis 2015 Pfarrer von Törbel und Embd. Seither ist er Prior von Niedergesteln. P. James wurde 1963 in Alwaye in Indien geboren und 1990 zum Priester geweiht. P. Thomas Puthuppallil, wie Prior James Kachapilly Mitglied der Ordensgemeinschaft der Heiligen Theresia in Indien, wird zudem ein Einführungsjahr in die Seelsorge im Bistum absolvieren und im Seelsorgeteam mitarbeiten.

Pfarrei Gampel

Joseph Shen, Priester aus China, wird zum Pfarr-Administrator der Pfarrei Gampel ernannt. Josef Shen, (*1974) von Shaanxi (Volksrepublik China). Am 6. August 2005 wurde Josef Shen in China zum Priester geweiht. Ab Oktober 2007 Studien für ein Doktorat an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg im Br. 2012 bis 2013 war er Vikar aller fünf Pfarreien der Region Untergoms, 2013 bis 2016 Vikar in Gampel und Steg und anschliessend ein paar Monate Pfarrer von Simplon-Dorf und Gondo.

Seelsorgeregion Leuk

Daniel Noti, bisher Vikar in der Region Leuk, wird zum Pfarrer der Pfarreien Susten, Leuk, Erschmatt und Guttet-Feschel ernannt. Noti (*1985) stammt von Visp. Am 9. Juni 2013 wurde er in der Kathedrale von Sitten zum Priester geweiht. Seither ist er Vikar der Pfarreien Susten-Leuk und Guttet-Feschel. Zudem wird P. Thomas Kolamkuzhyyil, Mitglied der Dominikanerprovinz Indien, ein Einführungsjahr in die Seelsorge im Bistum Sitten absolvieren und im Seelsorgeteam der Region mitarbeiten.

14. Mai 2017, 12:00

