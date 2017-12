Frühlingshafte Temperaturen zum Jahresabschluss

Das Jahr 2017 verabschiedet sich am Sonntag mit viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. In der Nacht bringt dann aber eine Kaltfront Regen mit sich.

Ein Zwischenhoch bringt an Silvester viel Sonnenschein und milde Temperaturen von 11 bis 15 Grad. 2017 verabschiedet sich also mit perfektem Wetter, um draussen etwas zu unternehmen.

Bereits in der Neujahrsnacht steuert aber eine Kaltfront den nächsten Regen Richtung Schweiz. Vor Mitternacht bleibt es wohl zumindest in den östlichen Landesteilen noch trocken, spätestens in der zweiten Nachthälfte wird es aber verbreitet nass. Die erste Woche im Jahr 2018 verläuft äusserst unbeständig mit einer Abfolge von Fronten. In den Bergen kommen bis zum Ende der Woche grosse Neuschneemengen zusammen.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

29. Dezember 2017, 15:22

