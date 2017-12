Kaminbrand rasch unter Kontrolle

In Glis musste am Freitagmorgen die Feuerwehr zu einem Kaminbrand ausrücken. Foto: Walliser Bote

Die Feuerwehr Brig-Glis ist am Freitagmorgen zu einem Kaminbrand in Glis gerufen worden. Und brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Im Hotel Central an der Gliserallee in Glis ist es am Freitagmorgen zu einem Kaminbrand gekommen, der einen Alarm bei der Stützpunkt-Feuerwehr Brig-Glis auslöste.

Diese brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Es blieb beim Sachschaden und bei Geruchsimmissionen für die Anwohner. Menschen kamen keine zu Schaden.

zen

01. Dezember 2017, 12:49

