Gemeinsam gegen den Krebs

Team Krebsliga Wallis in Brig :Dr. med. Reinhard Zenhäusern, Präsident ; Andrea Salzmann-Karlen, Pflegefachfrau, Caroline Kreuzer-Pfammatter, Sozialarbeiterin; Franck Moos, Direktor Foto: zvg

Die Diagnose einer Krebserkrankung ist ein einschneidendes Ereignis im Leben der Betroffenen. Die Krebsliga Wallis will Betroffene und Angehörige beim Kampf unterstützen. Finanziell, aber auch mit einem Bustransport.

Auch das letzte Jahr war wiederum ein sehr aktives Jahr für die Krebsliga Wallis. Im Jahr 2017 haben 538 Patienten und Familien im Wallis die Unterstützung durch die Krebsliga Wallis in Anspruch genommen. Das entspricht einem Gesamtbetrag von 306 000 Franken. Insgesamt wurden dabei 157 000 Kilometer zurückgelegt. So etwa durch den Bus, der Oberwalliser Patienten für die Strahlentherapie von Brig nach Sitten transportiert.

Der Kinderfonds der Krebsliga Wallis hat mit 13 800 Franken für 21 Anträge Unterstützung gewährt. Damit wurden Projekte für junge Erkrankte und für ihre Geschwister ermöglicht. So etwa der Workshop «Körperliche Aktivität bei Krebs» in Brig. Es wurden aber auch Referate durchgeführt. So etwa das Referat über sinnvolle Krebsvorsorge bei der Frauen- und Müttergemeinschaft Glis, Gamsen, Brigerbad.

Die Walliser Krebsliga ist durch die Beratungsstellen in Brig, Sitten, Martinach und Monthey im ganzen Kanton präsent und hat eine enge Zusammenarbeit mit den Spitälern und Gesundheitsinstitutionen.

Dankbarer Präsident

Gestern ging in Sitten die Generalversammlung über die Bühne. Dort dankte der Präsident Reinhard Zenhäusern dem gesamten Team für den unermüdlichen und engagierten Einsatz. Ebenfalls richtete er ein grosses Dankeschön an alle Walliser für ihre Solidarität und finanzielle Unterstützung der Walliser Krebsliga. Ohne diese Hilfe wäre die Arbeit der Krebsliga Wallis nicht möglich.

pd / mgo

20. Juni 2018, 20:05

