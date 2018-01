Pegel sinkt wieder

Durch die starken Regenfälle ist der Wasserstand im Laldnerkanal bei Visp am Dienstagvormittag bedrohlich angestiegen. Nachdem die Lonza mithalf, Wasser aus dem Kanal in die Rhone zu pumpen und die Niederschläge nachliessen, entspannte sich die Lage im Lauf des Nachmittags wieder.

Die Lonza leitet zwar Kühlwasser, das sie der Rhone entnimmt, in den Laldnerkanal. Es handle sich aber um Mengen, die im Vergleich zu den starken Regenfällen kaum Einfluss auf den Wasserstand im Kanal haben, sagte Mediensprecher Renzo Cicillini am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Die Verantwortlichen der Lonza hätten mitgeholfen, Wasser aus dem Kanal in die Rhone zu pumpen. Dies und das Nachlassen der Regenfälle führten schliesslich dazu, dass der Wasserstand im Kanal gegen 15.00 Uhr bereits wieder rund 40 Zentimeter unter dem um die Mittagszeit gemessenen Höchststand lag. Ein Überlaufen des Kanals hätte fatale Folgen haben können: Weil die Kantonsstrasse zwischen Visp und der «blauen Brücke» auf der Höhe von Brigerbad gesperrt ist, wäre auch die Entlastungsstrasse nördlich der Rhone nicht mehr befahrbar gewesen.

09. Januar 2018, 15:42

