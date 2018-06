Kandersteg setzt positives Signal für Olympia

Eine grosse Mehrheit der Stimmberechtigten sprach sich am Freitagabend in Kandersteg anlässlich einer Gemeindeversammlung für einen Kredit für den Ausbau der Skisprung-Anlage aus. Die Promotoren von «Sion 2026» werten das als gutes Omen und sind positiv gestimmt für die Abstimmung vom Wochenende.

Der Verein für eine Schweizer Olympia-Kandidatur nimmt mit Genugtuung vom Entscheid der Gemeindeversammlung von Kandersteg Kenntnis, die einen Kredit von 1,2 Millionen Franken für den Ausbau der Skisprung-Anlage in Kandersteg bewilligt hat, schreibt er in einer Mitteilung. Das Konzept von Sion 2026 sieht vor, dort das Springen auf der Normalschanze und der Nordischen Kombination durchzuführen.

Hans Stöckli, Vizepräsident von Sion 2026 und Ständerat aus dem Kanton Bern, zeigt sich über das Resultat zufrieden: «Eine grosse Mehrheit der Einwohner von Kandersteg hat den Mehrwert einer Aufwertung der für die wirtschaftliche Struktur der Region wichtigen Sportinfrastruktur erkannt. Das freut mich», erklärt Stöckli. «Dass Kandersteg durch dieses positive Votum auch seine Bereitschaft zeigt, Teil des Konzepts der Spiele von Sion 2026 zu sein, zeigt, dass die Gemeinde an die positiven Auswirkungen der Spiele glaubt.»

Dieses Resultat sei ein gutes Zeichen für die Abstimmung im Wallis vom Wochenende, fügte Stöckli am Freitagabend in Kandersteg an. «Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Walliser die Begeisterung der Menschen in Kandersteg teilen und mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blicken.»

Die kantonale Abstimmung zu «Sion 2026» ist an diesem Wochenende. Es wird allgemein mit einem knappen Ausgang gerechnet. Ausführliche Infos zur Abstimmung am Sonntag auf 1815.ch.

zum

08. Juni 2018, 22:24

Artikel teilen